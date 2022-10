Diretta Trieste Tortona/ Streaming video tv: il match è un testa-coda! (basket A1)

DIRETTA TRIESTE TORTONA: LA BERTRAM VOLA!

Trieste Tortona è in diretta dall’Allianz Dome, alle ore 20:30 di sabato 22 ottobre: il match è valido per la 4^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. È un testa-coda: la Bertram, reduce dalla vittoria contro Pesaro nella sfida tra imbattute, sta volando a punteggio pieno e per il momento tiene splendidamente il passo delle corazzate Milano e Virtus Bologna, confermando quanto di ottimo aveva già mostrato nella passata stagione quando, va sempre ricordato, era una neopromossa alla prima annata di sempre in Serie A1.

Trieste invece sta faticando enormemente: battuta in casa anche da Venezia, non ha ancora vinto una singola partita e si trova già in affanno nella rincorsa alla salvezza, per quanto possa essere prematuro fare un discorso di questo tipo i punti persi per strada sono sicuramente importanti. Staremo a vedere quello che succederà nella diretta di Trieste Tortona; mentre aspettiamo che la partita dell’Allianz Dome prenda il via, facciamo qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere dalla serata.

DIRETTA TRIESTE TORTONA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trieste Tortona non è una delle partite che per questa 4^ giornata sono trasmesse sui canali della nostra televisione: tuttavia sappiamo che esiste un’alternativa, infatti il match potrà essere seguito attraverso il portale Eleven Sports che da questa stagione fornisce l’intera programmazione della Serie A1 di basket: naturalmente si tratterà di una visione in diretta streaming video, con la possibilità di diventare clienti o acquistare on demand il singolo evento. Ricordiamo poi che sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA TRIESTE TORTONA: RISULTATI E CONTESTO

Trieste Tortona ci presenta una Bertram che si sta confermando: se qualcuno aveva dei dubbi circa la continuità di questa società, che l’anno scorso ha raggiunto la semifinale playoff dopo aver disputato la finale di Coppa Italia, il gruppo di Marco Ramondino li sta spazzando via vittoria dopo vittoria. Una squadra solida e concreta, che ha anche il vantaggio di aver confermato buona parte del suo roster rispetto alla passata stagione e dunque si conosce: tre partite sono poche per un giudizio davvero esteso e definitivo, intanto però Tortona ha sempre vinto e si trova al primo posto della classifica di Serie A1, avendo dato un bel segnale a tutto il gruppo.

Per Trieste si tratta invece di capire quali siano i limiti, e provare a superarli: si sapeva che l’Allianz avrebbe potuto vivere un’annata complessa con la salvezza come obiettivo forse unico, ma certamente anche coach Marco Legovich sperava di vincere almeno le partite casalinghe. Così non è stato, il calendario fino a questo momento non ha sicuramente aiutato ma i giuliani non possono nemmeno aspettare i cosiddetti tempi migliori, devono provare immediatamente a togliere lo zero dalla casella delle vittorie anche per riprendere fiato dal punto di vista psicologico. Quella contro Tortona non sembra essere la sfida giusta per farlo, ma Trieste gioca in casa e allora ha sicuramente una possibilità…











