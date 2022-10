Diretta Trieste Venezia/ Streaming video tv: Allianz ancora al palo! (basket A1)

DIRETTA TRIESTE VENEZIA: UN ALTRO DERBY!

Trieste Venezia, partita diretta dagli arbitri Lorenzo Baldini, Andrea Bongiorni e Sergio Noce, si gioca alle ore 20:30 di sabato 15 ottobre: siamo ovviamente all’Allianz Dome, per la 3^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. È l’ennesimo derby del Nord-Est: in questo campionato una costante visto che figurano anche Trento, Treviso e Verona, si gioca con obiettivi tecnicamente diversi perché la Reyer resta una squadra che ambisce ad arrivare in fondo e provare a tornare in finale (ricordiamo i due scudetti vinti) mentre l’Allianz vorrebbe i playoff ma deve al momento accettare di essere partita molto male in stagione.

DIRETTA/ Pesaro Venezia (90-89): finale al cardiopalma per i padroni di casa!

Due sconfitte in altrettante partite per Trieste, anche se al PalaDozza si sono visti segnali confortanti; per quanto riguarda Venezia, pesa molto la beffarda sconfitta subita alla sirena alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Dunque al momento si tratta di riscattarsi, e questo potrebbe essere il tema principale nella diretta di Trieste Venezia; aspettando che all’Allianz Dome arrivi il momento della palla a due, proviamo a fare qualche rapida considerazione sugli aspetti che potrebbero emergere da una partita in cui la Reyer parte favorita, ma che certamente si prospetta molto equilibrata e incerta.

DIRETTA/ Venezia Scafati (risultato finale 80-69) streaming video tv: Willis 23 punti

DIRETTA TRIESTE VENEZIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trieste Venezia verrà trasmessa su Eurosport 2, canale disponibile al numero 211 del decoder di Sky e dunque riservato agli abbonati alla televisione satellitare. Inoltre, per tutti gli appassionati resta valida la novità della stagione che riguarda Eleven Sports. Il portale fornisce tutte le gare del massimo campionato di basket, sarà dunque una visione in diretta streaming video e per accedere alle immagini bisognerà sottoscrivere un abbonamento oppure, in alternativa, acquistare il singolo evento on demand. Ricordiamo poi la possibilità di consultare il sito ufficiale all’indirizzo www.legabasket.it, per tutte le informazioni come il boxscore aggiornato in tempo reale e il tabellino play-by-play.

Diretta/ Venezia Tortona (risultato finale 60-72): serie in parità, si va a gara 5!

DIRETTA TRIESTE VENEZIA SITUAZIONE E CONTESTO

Nel presentare la diretta di Trieste Venezia bisogna anche dire che la Reyer ha fatto il suo esordio in Eurocup nel corso della settimana: le cose non sono andate bene, al termine di una partita equilibrata la squadra di Walter De Raffaele ha perso sul parquet di Ulm e dunque ha bisogno di recuperare anche nella classifica del torneo internazionale, per quanto siamo solo alla prima giornata e ci sia tutto il tempo per farlo. La conferma di De Raffaele come coach ci dice che Venezia voglia comunque provare un ultimo giro di giostra in un ciclo comunque splendido, anche se in estate ha perso un giocatore fondamentale come Stefano Tonut.

Trieste invece ricomincia di fatto daccapo: Franco Ciani ha lasciato, la panchina è stata affidata a Marco Legovich che, pronti via, è affondato in casa contro Pesaro. La seconda gara ha visto l’Allianz reagire e mettere paura alla Virtus Bologna in trasferta, è arrivata una sconfitta ma la strada sembra comunque essere quella giusta. È ancora presto per tracciare bilanci, e del resto una vittoria nella diretta di Trieste Venezia rilancerebbe con decisione le ambizioni dell’Allianz…











© RIPRODUZIONE RISERVATA