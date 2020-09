Diretta Trieste Treviso/ Streaming video tv: speranze di Final Four (Supercoppa)

Trieste Treviso, partita che sarà diretta dagli arbitri Christian Borgo, Gianluca Sardella e Valerio Grigioni, si gioca all’Allianz Dome con palla a due alle ore 20:00 di lunedì 14 settembre: si chiude il gruppo C della Supercoppa Italiana 2020 di basket, con una sfida ancora decisiva per la qualificazione alla Final Four di Bologna. Benissimo la De’ Longhi, che vincendo le ultime due partite si è rimessa in corsa; in particolare il successo in volata su Venezia ha dato tanta fiducia ai ragazzi di Max Menetti, confermando le buone cose che si erano viste in precedenza. L’Alma invece è in crisi: aveva vinto le prime tre partite portandosi in testa alla classifica ma poi è rimasta in quella situazione, con Venezia che nel frattempo ha operato l’aggancio. Vedremo allora, perché in questo gruppo C è davvero tutto ancora aperto; aspettando che la diretta di Trieste Treviso prenda il via possiamo valutare in maniera più approfondita in che modo si possa svolgere questa sfida, valutandone i temi principali.

TRIESTE TREVISO IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sappiamo non sarà possibile assistere alla diretta tv di Trieste Treviso, che non viene trasmessa sui canali della nostra televisione; tuttavia l’appuntamento per gli appassionati di basket è sulla piattaforma Eurosport Player, che richiede la sottoscrizione di un abbonamento e fornisce tutte le partite della Supercoppa Italiana in diretta streaming video. Ricordiamo anche la possibilità di consultare liberamente il sito www.legabasket.it per tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori.

DIRETTA TRIESTE TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

Trieste Treviso decide le sorti della qualificazione alla Final Four di Supercoppa, insieme alla partita del Taliercio che verrà disputata in contemporanea: la situazione però è diversa per le due squadre, perché è vero che nessuna delle due è padrona del proprio destino ma l’Alma potrebbe eventualmente qualificarsi anche perdendo, rientrando in un contesto di classifica avulsa nel quale comunque non partirebbe in vantaggio. Per la De’ Longhi invece una sconfitta all’Allianz Dome sancirebbe immediatamente l’eliminazione dalla corsa a Bologna; avendo perso le prime tre partite la squadra di Massimiliano Menetti si è messa in una sorta di fossa dalla quale ha pian piano tirato fuori la testa, ma sa bene che adesso proseguire il cammino è complicato. Come detto, dipende poi da quello che succederà a Venezia: la Reyer eliminerebbe l’Alma battendo Trento, avendo una migliore differenza canestri rispetto alla squadra di Eugenio Dalmasson, e dunque anche un’affermazione sul proprio parquet potrebbe non bastare ai giuliani per entrare nella Final Four del torneo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA