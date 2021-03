Diretta Trieste Venezia/ Streaming video Rai: test Allianz per la Reyer (basket A1)

DIRETTA TRIESTE VENEZIA: ECCO IL DERBY TRIVENETO!

Trieste Venezia verrà diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Gianluca Sardella e Federico Brindisi: si gioca alle ore 20:45 di domenica 21 marzo presso l’Allianz Dome, ed è diventata il posticipo serale nella 23^ giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021 dopo il rinvio di Brindisi Sassari. La Reyer ha riposato nello scorso turno, perché avrebbe dovuto affrontare Roma che da tempo non fa più parte del torneo; di conseguenza la sua ultima partita resta quella della Segafredo Arena, dove è stata battuta dalla Virtus Bologna mostrando ancora qualche limite.

Sta invece volando l’Allianz, che sogna davvero un posto nei playoff dopo aver giocato la Coppa Italia: lo straripante successo della Unipol Arena ha confermato l’ottimo momento dei giuliani, che ora nel derby triveneto sperano di fare un altro passo avanti decisivo. Sarà interessante vedere quello che succederà nella diretta di Trieste Venezia, aspettando che si giochi facciamo qualche rapida valutazione sui temi principali che riguarderanno questa partita.

DIRETTA TRIESTE VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trieste Venezia sarà un appuntamento in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, con la possibilità di visitare sito o app di Rai Play per la visione in mobilità; sappiamo inoltre che tutte le sfide del campionato di Serie A1 sono fornite da Eurosport Player (al quale è necessario sottoscrivere un abbonamento) e dunque potrete seguire questo match di basket in diretta streaming video, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale, ma anche la classifica del campionato e le statistiche di giocatori e squadre. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA TRIESTE VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Trieste Venezia sarà dunque molto interessante: intanto perché è quasi un derby, e poi perché le due squadre si trovano faccia a faccia per la quarta volta in stagione, avendo condiviso anche il girone di Supercoppa. Da allora sono passati sei mesi e parecchie cose sono accadute; la Reyer continua a lottare almeno per il secondo posto in classifica ma si è staccata dal resto del gruppo, e in questo momento il rischio concreto è quello di non avere il fattore campo nemmeno nel primo turno dei playoff. Per Walter De Raffaele potrebbe non essere un enorme problema, ma imporrebbe comunque di dover vincere almeno una partita fuori casa; Trieste sarebbe già contenta di entrare nella post season che aveva timbrato nell’anno da neopromossa, farcela in questa stagione certificherebbe la crescita esponenziale avvenuta rispetto a qualche mese fa, quando la lotta che la vedeva coinvolta era quella della salvezza prima che il lockdown cancellasse il campionato.



