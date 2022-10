DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TRIESTE/ Video streaming tv: le assenze di casa Segafredo

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TRIESTE: GLI ASSENTI

Nella diretta di Virtus Bologna Trieste dobbiamo anche fare il punto sugli infortunati di casa Segafredo: ricordiamo infatti che Sergio Scariolo ha vinto la Supercoppa Italiana senza giocatori di grande valore. Milos Teodosic, Tornike Shengelia, Daniel Hackett e Mouhammadou Jaiteh: tutti assenti a Brescia, dove comunque le V nere hanno sollevato il trofeo. Hackett è tornato in campionato mettendo a referto 2 punti in 10 minuti, partendo in quintetto ma mostrando di non essere ancora al 100% della condizione (anzi); gli altri mancavano, e per Shengelia i tempi di recupero potrebbero essere particolarmente lunghi.

Al PalaBarbuto la straordinaria rimonta contro Napoli, da -20 al termine del primo periodo al +12 finale (con 29-9 di parziale nel quarto conclusivo) è stata spinta in particolar modo da Jordan Mickey, uno dei volti nuovi della squadra: per lui 23 punti con 8/11 dal campo, 5 rimbalzi e 3 assist. Da rivalutare sicuramente Nico Mannion, ha giocato molto bene Kyle Weems ma ora sarà davvero interessante cosa potrà fare la Segafredo al completo, perché questa Virtus Bologna sulla carta è stata costruita per vincere tutto… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TRIESTE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Trieste non godrà di una trasmissione: per questa partita del campionato di basket Serie A1 infatti non è prevista una copertura da parte dei canali della nostra televisione, ma noi dobbiamo ricordare che la grande novità nella stagione della pallacanestro italiana è l’ingresso del portale Eleven Sports, che già abbiamo imparato a conoscere: in questo caso si potrà seguire il match in diretta streaming video, abbonandosi al servizio oppure decidendo per l’acquisto on demand del singolo evento.

VIRTUS BOLOGNA TRIESTE: V NERE FAVORITE!

Virtus Bologna Trieste, partita diretta dagli arbitri Michele Rossi, Gianluca Capotorto e Alessandro Perciavalle, è in programma alle ore 20:00 di domenica 9 ottobre presso il PalaDozza: siamo nella 2^ giornata del campionato di basket Serie A1 2022-2023, e per la Segafredo arriva il momento dell’esordio stagionale almeno in questo torneo, visto che venerdì i tifosi di questo palazzo hanno potuto finalmente potuto assaporare il grande ritorno in Eurolega. Virtus Bologna che la sua stagione l’ha iniziata nel migliore dei modi, vincendo subito la Supercoppa Italiana; poi alla prima di campionato ha vinto in rimonta sul parquet di Napoli, dunque per ora le cose vanno bene.

Non così per Trieste, che davanti al pubblico dell’Allianz Dome ha subito una ripassata severissima da Pesaro: un ko senza discussioni quello incassato dai giuliani, che hanno dato la sensazione di essere ancora in ritardo di condizione e forse anche nel modo giusto di amalgamare il roster. Questa diretta di Virtus Bologna Trieste non sembra certamente il modo migliore per ripartire e mettere a referto la prima vittoria stagionale, ma vedremo quello che succederà; mentre aspettiamo che sul parquet del PalaDozza si giochi possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali della partita.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TRIESTE: RISULTATI E CONTESTO

Sulla carta la diretta di Virtus Bologna Trieste ci presenta una partita scontata e scritta in partenza: troppo più forte la Segafredo di Sergio Scariolo, che nel corso degli ultimi anni (cioè dal ritorno in Serie A1) ha già messo in bacheca uno scudetto, due Supercoppe e l’Eurocup, e appunto è tornata a giocare in Eurolega. Stiamo parlando di una corazzata che negli anni più fulgidi della sua storia poteva dominare in Europa; chiaramente poi non è stato più così, ma il progetto della società è sicuramente quello di tornare a quei fasti e alcune firme degli anni scorsi, da Milos Teodosic passando per Tornike Shengelia e lo stesso Scariolo, vanno ovviamente in una direzione di questo tipo che adesso andrà confermata sul campo.

Trieste è una squadra che le V nere le aveva incrociate già in Serie A2: la palestra di queste stagioni è stata ottima per l’Allianz che infatti ha anche fatto qualche viaggio ai playoff, adesso però con un allenatore diverso e un roster cambiato, dal quale è partito anche Adrian Banks, è difficile riprendere subito in mano le redini del discorso. Da queste parti la sensazione è che almeno fino ad un certo periodo si debba parlare esclusivamente di salvezza, poi ovviamente sarà importante e interessante valutare come andranno le cose…











