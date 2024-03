DIRETTA/ Triestina Alessandria video streaming tv: troppa pioggia, rinviata! (10 marzo 2024)

DIRETTA TRIESTINA ALESSANDRIA: RINVIATA A DATA DA DESTINARSI

La diretta di Triestina Alessandria non avrà luogo, poiché è stata rinviata poco fa. La decisione è stata presa a causa delle cattive condizioni del campo, reso impraticabile dalla forte pioggia che ha colpito il terreno di gioco dell'”Omero Tognon” di Fontanafredda. Si rende necessario il rinvio dell’incontro per garantire la sicurezza e l’equità della competizione. Al momento, non è stata ancora stabilita una nuova data per il recupero della partita, valida per la 31ª giornata della Serie C. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA TRIESTINA ALESSANDRIA (RISULTATO LIVE 0-0): SI GIOCA

Finalmente possiamo commentare la diretta di Triestina Alessandria, la partita è stata condizionata dall’incessante pioggia, che ha reso difficile il gioco per entrambe le squadre. Nonostante ciò, il risultato è attualmente di 0-0.

La gara sembra essere equilibrata e potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro, con entrambe le squadre alla ricerca del vantaggio. La pioggia potrebbe influenzare il ritmo e lo sviluppo del gioco, ma entrambe le squadre cercheranno comunque di imporre il proprio gioco e ottenere i tre punti. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA TRIESTINA ALESSANDRIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Finalmente la diretta di Triestina Alessandria sta per cominciare, per gli alabardati si tratta di un’occasione per provare a riprendere concretamente la marcia dopo la vittoria di Fiorenzuola, che è stata la prima dopo una serie di sette partite in cui erano arrivate cinque sconfitte consecutive con due pareggi all’inizio e alla fine, in generale una Triestina che avrebbe potuto lottare per la promozione diretta (almeno virtualmente) ha raccolto appena 11 punti nel girone di ritorno e sta viaggiando a una media che la metterebbe a rischio playoff, tuttavia come detto il successo di mercoledì può essere importante per ritrovarsi sul piano della fiducia.

L’Alessandria, ultima in classifica e con tre punti di penalizzazione sul groppone, è agli ultimi disperati tentativi di evitare la retrocessione diretta: i grigi hanno vinto due partite nelle ultime sei e sempre fuori casa, ma le altre gare le hanno perse e al Moccagatta non festeggiano dalla fine di ottobre, quando era arrivata la seconda vittoria consecutiva in casa e un periodo che lasciava ben sperare dopo un inizio da un punto in sette giornate. Sarà molto interessante vedere cosa succederà sul terreno di gioco del Nereo Rocco: mettiamoci comodi perché ci siamo davvero, la diretta di Triestina Alessandria sta finalmente per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

TRIESTINA ALESSANDRIA: UNA PARTITA SCONTATA?

Ultimi giri di lancette per prepararci a dovere alla diretta di Triestina Alessandria, match valido per il 31esimo turno di Serie C che ha come ora X la data di oggi 10 marzo alle ore 18,30. La squadra di casa arriva alla partita con grande fiducia dopo una convincente vittoria per 3-0 contro la Fiorenzuola, un risultato che ha conferito il quinto posto in classifica.

Passando invece all’Alessandria che cerca disperatamente punti per uscire dalla zona retrocessione, ma ha subito una sconfitta di misura contro il Trento nell’ultimo incontro. La squadra è ultima in classifica e un’inversione di marcia arrivati a questo punto sembra davvero difficile, ma rovinare la festa agli avversari invece è molto più facile.

TRIESTINA ALESSANDRIA: PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ad osservare insieme le probabili formazioni della diretta di Triestina Alessandria, sapendo già da ora che vedremo la presenza di Pavlev sull’out di destra, un giocatore poliedrico in grado di coprire ampie zone del campo e di contribuire sia alla fase difensiva che a quella offensiva.

Con i suoi piedi agili e precisi, è una costante minaccia per la difesa avversaria, sia nell’assistere i compagni che nel cercare la rete. Per l’Alessandria, ci si aspetta la conferma di Samele in attacco, considerato il giocatore più in forma del momento.

