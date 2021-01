Diretta Triestina Cesena/ Streaming video tv: punti per i playoff (Serie C)

DIRETTA TRIESTINA CESENA: GLI OSPITO VOGLIONO RIALZARSI!

Triestina Cesena, diretta dall’arbitro Marco Ricci della sezione Aia di Firenze presso lo stadio Nereo Rocco del capoluogo giuliano, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 30 gennaio 2021, per la ventunesima giornata del girone B del campionato di Serie C. Sfida affascinante fra due società di grande tradizione, la diretta di Triestina Cesena ci offrirà una partita con in palio punti pesanti per la zona playoff. Infatti, i padroni di casa della Triestina con i loro 29 punti sono ai margini di questa ambitissima zona playoff, ma devono cercare di rilanciarsi dopo la sconfitta di domenica scorsa sul campo del Matelica. Il Cesena invece di punti ne ha 35 e dunque spera anche in qualcosa in più, ma pure i romagnoli devono ripartire dopo avere perso domenica scorsa in casa contro la Virtus Verona. Chi rialzerà la testa oggi?

DIRETTA TRIESTINA CESENA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Triestina Cesena sarà disponibile in pay-per-view sul canale numero 253 di Sky Sport, possibilità che si va ad aggiungere all’immancabile diretta streaming video tramite Eleven Sports, che trasmette tutte le partite del campionato di Serie C 2020-2021 sia per i suoi abbonati sia per chi volesse acquistare la partita come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA CESENA

Nonostante arrivino entrambe da una sconfitta, prendiamo come modello per le probabili formazioni di Triestina Cesena le scelte dei due allenatori nella scorsa giornata di campionato. Per la Triestina dunque un 4-3-1-2 con Valentini in porta; Rapisarda, Tartaglia, Ligi e Filippini nella difesa a quattro davanti a lui; Procaccio, Calvani e Maracchi nel terzetto di centrocampo ed infine in attacco Boultam trequartista in appoggio alle due punte Gomez e Mensah. Per il Cesena invece avevamo avuto questo 4-3-3 di partenza: Nardi in porta; difesa a quattro composta da Ciofi, Ricci, Maddaloni e Favale; a centrocampo Ardizzone, Petermann e Steffè, infine il tridente offensivo composto da Zecca, Bortolussi e Russini.

PRONOSTICI E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico di Triestina Cesena in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Si annuncia notevole equilibrio fra tutti i possibili esiti: lievemente favorito il segno 2 che è quotato a 2,60, si sale poi a 2,80 in caso di segno 1 e fino a 3,00 volte la posta in palio in caso evidentemente di segno X.



