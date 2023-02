Diretta/ Triestina Juventus U23, video streaming tv: gara aperta (Serie C)

DIRETTA TRIESTINA JUVENTUS U23: IN EQUILIBRIO!

Triestina Juventus U23, in diretta alle ore 14.30 di sabato 25 febbraio 2023 allo Stadio Comunale Nereo Rocco di Trieste, è una gara valida per la 29° giornata del girone A di Serie C. Ci si gioca tanto quest’oggi tra alabardati e bianconeri, in campo per obiettivi molto diversi.

La Triestina è ultima in classifica con appena 23 punti, raccolti con cinque vittorie, otto pareggi e quindici sconfitte. La compagine biancorossa arriva a questo appuntamento dal pareggio per 1-1 sul campo del Padova. La Juventus U23, invece, è nona a quota 38 punti, frutto di dieci vittorie, otto pareggi e dieci sconfitte. Dopo un filotto positivo, i bianconeri nell’ultimo turno sono stati sconfitti 0-2 dal Lecco.

TRIESTINA JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Triestina Juventus U23 non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Triestina Juventus U23 sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA JUVENTUS U23

Mancano pochi minuti al fischio d’inizio della diretta Triestina Juventus U23 e per questo motivo è arrivato il momento di andare a conoscere le probabili formazioni del match. Partiamo dalla Triestina, in campo con il 4-4-1-1: Matosevic, Germano, Piacentini, Malomo, Rocchetti, Paganini, Celeghin, Lollo, Masi, Tavernelli, Mbakogu. Passiamo adesso ai bianconeri, Brambilla opta per il 3-5-2: Raina, Savona, Poli, Hujisen, Mulazzi, Sersanti, Palumbo, Turicchia, Compagnon, Cudrig, Da Graca.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Molto equilibrate le quote per le scommesse della diretta Triestina Juventus U23 al via tra pochi minuti. Andiamo a conoscere l’1-X-2 grazie a Goldbet: la vittoria della Triestina è a 2,60, il pareggio è a 3,05, mentre il successo della Juventus U23 è a 2,75. L’Under 2,5 è a 1,52, mentre l’Over 2,5 è a 2,35. Più equilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente a 2,00 e 1,70.

