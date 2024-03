DIRETTA/ Triestina Legnago Salus video streaming tv: giuliani ok nei precedenti (Serie C, 2 marzo 2024)

DIRETTA TRIESTINA LEGNAGO SALUS: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Triestina Legnago Salus sta per iniziare e in attesa del parte del direttore di gara vi mostriamo le 9 partite giocate tra queste due squadre. L’ago della bilancia pende dalle parti della squadra in maglia rossa con ben 7 successi su 9 partite. Le restanti due sono terminate rispettivamente con il risultato di pareggio e vittoria per i biancazzurri. La prima sfida che vi raccontiamo è sicuramente quella più incredibile, terminata con un pareggio con il risultato di 4-4. Si trattava del campionato di serie D. Primo tempo a tinte biancazzurre con il parziale di 1-4, nel secondo tempo è uscito l’orgoglio della squadra giuliana che riuscì a pareggiare portando la sfida sul 4-4 finale.

Triestina che ebbe la meglio nei tre successivi scontri vincendo rispettivamente con i risultati di 1-2, 2-4 e 2-0. Legnago che ottenne la prima vittoria l’11 ottobre 2020 con il risultato di 3-0. Nel 2021 Triestina che dominò la sfida imponendosi con il risultato di 4-1 grazie alle due doppiette che portano la firma di Petrella e Gomez. L’ultima sfida giocata dal punto di vista cronologico risulta essere quella del 24 ottobre 2023. Successo per i Giuliani grazie alla doppietta dell’olandese Redan e la zampata di D’Urso. (Marco Genduso)

DIRETTA TRIESTINA LEGNAGO SALUS STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per guardare in diretta Triestina Legnago Salus ci sono molti metodi: il primo che vi consigliamo è tramite l’abbonamento del pacchetto Calcio di Sky, che sbloccherà i canali dal 251 in poi dove questo match verrà trasmesso. In alternativa, con le stesse modalità di abbonamenti e pacchetti, si potrà seguire questa partita anche sulla piattaforma di streaming online di NowTv.

LA PRESENTAZIONE

Nella diretta di Triestina Legnago Salus che partirà oggi 2 marzo alle ore 18,30 per il 29esimo turno di Serie C; i padroni di casa arrivano alla partita con una serie negativa di cinque sconfitte consecutive, l’ultima delle quali contro il Vicenza per 2-0. Questo calo di forma ha portato la Triestina a scivolare al quinto posto in classifica.

Dall’altra parte invece, gli ospiti arrivano con una serie positiva di quattro vittorie consecutive, seguite da un pareggio nell’ultimo match contro l’Atalanta U23. Questo momento di forma positivo ha spinto il Legnago Salus al settimo posto in classifica, e cercheranno di mantenere questo slancio positivo nella partita contro la Triestina.

TRIESTINA LEGNAGO SALUS: PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo insieme le probabili formazioni della diretta di Triestina Legnago Salus con la speranza di inquadrare i possibili protagonisti del match: Per la Triestina, è probabile che Minesso scenda in campo fin dall’inizio. La sua presenza come seconda punta potrebbe facilitare la fluidità del gioco tra l’attacco e il centrocampo, oltre ad offrire una minaccia costante con i suoi piedi precisi, particolarmente efficaci sui calci piazzati.

Per il Legnago Salus, Rocco dovrebbe essere confermato in attacco. Nonostante abbia mancato il gol in diverse partite, il bomber ospite cercherà ogni opportunità per mettere a segno una rete e contribuire al risultato della squadra.

TRIESTINA LEGNAGO SALUS, LE QUOTE

Passiamo in rassegna le quote della diretta di Triestina Legnago Salus grazie al sito di Sisal: il segno 1 è stato quotato a 2,2 mentre il suo corrispettivo è a 2. Il pareggio invece è stato fissato a 3.











