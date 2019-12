Diretta Triestina Modena/ Streaming video tv: per restare in zona playoff (Serie C)

Triestina Modena, diretta dall’arbitro Cristian Cudini della sezione Aia di Fermo, si gioca oggi pomeriggio, domenica 8 dicembre 2019. L’appuntamento è fissato alle ore 17.30 allo stadio Nereo Rocco, dove Triestina Modena metterà di fronte due formazioni di grande tradizione, per dare vita a una sfida certamente fra le più stuzzicanti della diciottesima giornata del girone B di Serie C. Triestina e Modena per di più sono appaiate a quota 23 punti in classifica e si trovano ai margini della zona playoff: l’obiettivo comune è di conseguenza la vittoria, mentre chi dovesse uscire sconfitto da questo incontro rischia di perdere il passo, anche se naturalmente la graduatoria è ancora piuttosto corta e nulla sarebbe perduto a circa metà del cammino complessivo del campionato. Sorti alterne per Triestina e Modena nella scorsa giornata: gli alabardati infatti sono reduci da una sconfitta sul difficile campo del Carpi, mentre gli emiliani proveranno a dare continuità al successo ottenuto al Braglia contro la Vis Pesaro.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Triestina Modena non è disponibile, ma per tutti gli appassionati possiamo ricordare che pure in questa stagione il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite del campionato ed inoltre anche della Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA MODENA

Analizzando le probabili formazioni di Triestina Modena, ecco che Carmine Gautieri dovrebbe schierare i padroni di casa con il 4-3-3. In porta per i giuliani giocherà l’esperto Offredi con Cernuto, Malomo, Codromaz e Formiconi a comporre la linea difensiva. In mezzo al campo la Triestina potrebbe invece schierare il terzetto formato da Beccaro, Paulinho e Steffè, mentre il tridente offensivo dei giuliani dovrebbe vedere le ali Gatto a destra e Mensah a sinistra in appoggio alla prima punta Ferretti. La risposta del Modena di Michele Mignani dovrebbe invece prevedere un 4-3-1-2 con Gagno in porta e davanti a lui una linea difensiva a quattro composta da Mattioli, Zaro, Ingegneri e Varutti. Nel centrocampo del Modena i possibili titolari sono De Grazia, Pezzella e Davì, mentre Tulissi agirà da trequartista in appoggio ai due attaccanti Gomes e Spagnoli.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda infine le quote circa il pronostico su Triestina Modena, osserviamo che l’agenzia di scommesse sportive SNAI quota la vittoria della formazione di casa (segno 1) a 1,95, mentre il pareggio (segno X) arriva a quota 3,15. Vittoria ospite quotata infine a 4,00 per il segno 2, possiamo dunque dire che il Modena dovrà cercare di ribaltare il pronostico.



© RIPRODUZIONE RISERVATA