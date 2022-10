Diretta/ Triestina Padova streaming video tv: sfida cruciale (Serie C)

DIRETTA TRIESTINA PADOVA: OSPITI FAVORITI!

Triestina Padova, in diretta mercoledì 19 ottobre 2022 alle ore 21.00 presso lo Stadio Nereo Rocco di Trieste, sarà un match valido per la nona giornata del girone A di Serie C. Una sfida importantissima in termini di classifica tra due squadre considerate tra le più forti del gruppo della terza serie.

DIRETTA/ Padova Virtus Verona (risultato finale 0-0): pareggio senza reti!

La Triestina non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. La compagine di casa ha raccolto 7 punti nelle prime otto giornate, frutto di una vittoria, quattro pareggi e tre sconfitte. Gli allabardati nell’ultima giornata sono stati sconfitti 0-3 dall’Albinoleffe. Il Padova, invece, è a quota 14 punti, raccolti grazie a quattro vittorie, due pareggi e due sconfitte. I biancoscudati nell’ultimo turno sono stati fermati sullo 0-0 dalla Virtus Verona.

DIRETTA/ Triestina Albinoleffe (risultato finale 0-3): la chiude Manconi!

TRIESTINA PADOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Triestina Padova non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

DIRETTA/ Pro Sesto Triestina (risultato finale 2-1): gol e cartellini rossi!

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA PADOVA

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Triestina Padova al via tra pochi minuti. Partiamo dalla formazione di casa, schierata con il consueto 4-4-2: Pisseri, Ciofani, Di Gennaro, Sabbione, Sottini, Felici, Crimi, Gori, Sarzi, Furlan, Ganz. Passiamo adesso alla comapgine ospite, in campo con il classico 3-4-3: Donnarumma, Belli, Valentini, Ilie, Vasic, Dezi, Cretella, Jelenic, Piovanello, Ceravolo, Radrezza.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

I bookmakers non hanno dubbi, tra Triestina e Padova è la formazione ospite ad essere favorita per la vittoria. Andiamo a scoprire le quote per le scommesse grazie ai numeri forniti dall’agenzia Goldbet: la vittoria della Triestina è a 3,20, il pareggio è quotato 3,05, mentre la vittoria del Padova è a 2,30. Passiamo adesso alle quote sul numero di gol del match: Under 2,5 a 1,56 e Over 2,5 a 2,30. Infine le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,92 e 1,77.

© RIPRODUZIONE RISERVATA