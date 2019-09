Diretta Triestina Piacenza/ Streaming video e tv: sfida ad alta quota! (Serie C)

Triestina Piacenza, che verrà diretta dal signor Luigi Carella, va in scena alle ore 17:30 di domenica 8 settembre, rappresenta il big match nella terza giornata del girone B in Serie C 2019-2020: si affrontano infatti due squadre che lo scorso anno erano in gironi diversi, hanno centrato il secondo posto nella stagione regolare e poi sono arrivate alla finale dei playoff, uscendone però sconfitte contro, rispettivamente, Pisa e Trapani. Oggi si ritrovano avversarie e puntano dunque la promozione diretta; il Piacenza, che è rimasto assolutamente scottato lo scorso maggio, è partito a rilento ma poi ha saputo prendersi la vittoria contro il Modena e ha dunque gli stessi punti della Triestina, che dopo aver battuto il Gubbio ha pareggiato a San Benedetto. Sarà dunque interessante valutare se queste due squadre saranno in grado di confermare il loro livello, a prescindere dal risultato; mentre aspettiamo la diretta di Triestina Piacenza possiamo valutare in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Triestina Piacenza non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: ancora una volta il campionato di Serie C è esclusiva del portale elevensports.it, che abbiamo imparato a conoscere negli anni scorsi e che fornisce tutte le partite di campionato e Coppa Italia della terza divisione in diretta streaming video. Dotandovi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone potrete abbonarvi al servizio oppure decidere di volta in volta di acquistare la singola gara, ad un prezzo fissato per tutta la stagione (salvo eccezioni).

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA PIACENZA

Massimo Pavaenl punta sui soliti undici per affrontare Triestina Piacenza, anche se ci sono due ballottaggi sugli esterni: Scrugli contende la maglia a Formiconi come terzino destro, Leonardo Gatto spera di giocare come centrocampista di sinistra al posto di Procaccio. Ci provano anche Beccaro e Steffè, ma in mezzo i favoriti restano Maracchi e Paulinho; Granoche formerà il tandem offensivo con Costantino (in vantaggio su Ferretti) mentre al centro della difesa ci saranno Malomo e Lambrughi, con il portiere che come sempre sarà Offredi. Per Arnaldo Franzini sarà 4-3-1-2: davanti a Del Favero capitan Pergreffi, doppietta contro il Modena, comanda una difesa in coppia con Milesi, mentre Zappella e Imperiale saranno i terzini. In mezzo opera Giandonato, regista basso con la collaborazione delle due mezzali che dovrebbero essere Matteo Marotta e Nicco; sulla trequarti Cattaneo resta favorito su Corradi, e dunque supporterà la coppia d’attacco che sarà formata dai due veterani Cacia e Paponi.

QUOTE E PRONOSTICO

Triestina Piacenza è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai, che vede gli alabardati come favoriti: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale infatti 2,10 volte la somma messa sul piatto, abbiamo un valore evidentemente più alto (3,10 volte la puntata sul segno X che identifica l’eventualità del pareggio). Con il segno 2 andreste a scommettere sul successo dei lupi, e questo risultato vi farebbe guadagnare 3,55 volte l’ammontare della quota giocata.



