Diretta/ Triestina Pro Vercelli streaming video tv: sfida per i playoff (Serie C)

DIRETTA TRIESTINA PRO VERCELLI: PUNTI IMPORTANTI

Triestina Pro Vercelli, in diretta domenica 10 aprile aprile 2022 alle ore 14.30 presso lo Stadio Nereo Rocco di Trieste, sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie C. Un grande scontro diretto per la zona playoff, con le due formazioni divise da appena un punto: nessuna delle due ha la certezza matematica di entrare nella fase finale per la promozione, sarà una grande battaglia.

Entriamo nel dettaglio della diretta Triestina Pro Vercelli. Iniziamo dai padroni di casa: i biancorossi occupano il settimo posto con 51 punti, frutto di 14 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte. Nell’ultimo turno Sarno e compagni non sono andati oltre lo 0-0 contro la Pro Patria. Passiamo adesso alla formazione ospite, sesta in classifica con 52 punti, raccolti grazie a 13 vittorie, 13 pareggi e 9 sconfitte. Ospiti a caccia di riscatto: nell’ultimo turno è arrivato il ko per 0-1 contro il Padova.

DIRETTA TRIESTINA PRO VERCELLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Triestina Pro Vercelli non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA PRO VERCELLI

Dopo aver presentato la diretta di Triestina Pro Vercelli, è giunto il momento di andare a conoscere le probabili formazioni della sfida che prenderà il via tra pochi minuti. Iniziamo dai padroni di casa, in campo con il classico 3-5-2. Tra i pali spazio all’esperienza di Offredi, difesa a tre composta da Rapisarda, Ligi e Lopez. In cabina di regia Crimi, affiancato da Calvano e Iotti. Sulle corsie esterne agiranno St. Clair e Glaazzi, mentre in attacco confermato il tandem formato da Sarno e Trottaa. Passiamo adesso alla compagine piemontese, schierata con il 3-4-1-2. In porta Alex Valentini, pacchetto arretrato formato da Minelli, Auriletto e Cristini. Sulle fasce spazio a Bruzzaniti e Crialese, mentre in mezzo al campo ci saranno Vitale e il giovane Belardinelli. Sulla trequarti Della Morte, a sostegno di Panico e Comi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo adesso a conoscere le quote per le scommesse della diretta Triestina Pro Vercelli. Secondo le principali agenzie i padroni di casa partono con i favori del pronostico. Prendiamo come riferimento i dati dei bookmakers di Eurobet: la vittoria della Triestina è data a 2,15, il pareggio è dato a 3,05, mentre la vittoria della Pro Vercelli è data a 3,45. Si profila una gara molto tattica, lo spettacolo potrebbe soffrirne: l’Under 2,5 è dato a 1,50, mentre l’Over 2,5 è dato a 2,40. C’è grande disparità anche per quanto concerne le quotazioni di Gol e No Gol, rispettivamente a 2,02 e 1,70.











