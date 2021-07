Diretta Triestina Roma/ Streaming video tv: prima trasferta per Mourinho (amichevole)

DIRETTA TRIESTINA ROMA: TERZA AMICHEVOLE PER MOURINHO

Triestina Roma è in diretta dallo stadio Nereo Rocco di Trieste, e si gioca alle ore 19:30 di mercoledì 21 luglio: si tratta della terza amichevole estiva per la squadra giallorossa, che ha affrontato le prime due a Trigoria e ora va in trasferta. Per la prima volta dovremmo anche vederla, a tutti gli effetti: sappiamo infatti che i primi due test estivi sono stati giocati in una sorta di bunker, perché le porte del campo principale nel Centro Sportivo sono state chiuse non soltanto al pubblico ma anche ai media, dunque la Roma ha aggiornato sul risultato delle due partite soltanto al triplice fischio.

Per quanto riguarda la Triestina, si tratta di una squadra che conosciamo bene perché milita in Serie C: nel 2019 aveva raggiunto la finale playoff per la promozione, mentre nelle ultime due stagioni ha faticato di più e pochi mesi fa è stata eliminata al primo turno, in casa, dalla Virtus Verona. Aspettando che la diretta di Triestina Roma prenda il via, proviamo ora a fare qualche rapida valutazione sulle scelte che Mourinho potrebbe operare per questa amichevole, leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni di una partita in cui i giallorossi inizieranno a carburare.

DIRETTA TRIESTINA ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Triestina Roma, a differenza dei primi due test dei giallorossi, dovrebbe essere trasmessa: si consiglia comunque di tenere sott’occhio possibili variazioni di palinsesto, per il momento l’amichevole è garantita da Sportitalia e dunque sarà un appuntamento in chiaro per tutti (al numero 60 del digitale terrestre), mentre anche Roma Tv+ dovrebbe fornirla ai suoi abbonati. In assenza di un televisore sarà disponibile il servizio di diretta streaming video, semplicemente visitando il sito www.sportitalia.com con apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA ROMA

Fino a questo momento Mourinho ha avuto le idee particolarmente chiare: in Triestina Roma potremmo rivedere finalmente Lorenzo Pellegrini come titolare, in questo caso il centrocampista andrebbe a giocare sulla trequarti in compagnia di Zaniolo, altro giocatore che si deve rilanciare dopo gli infortuni, e magari il confermato Carles Pérez che in entrambe le amichevoli ha segnato il primo gol. Restano chiaramente in ballottaggio sia Mkhitaryan che il giovane Zalewski, titolare nelle due uscite precedenti; in difesa Mourinho potrebbe confermare Gianluca Mancini e Kumbulla ma può anche lanciare Smalling e Ibanez, sulle corsie laterali si preparano Karsdorp e Calafiori con Dzeko che potrebbe essere la prima punta. In porta potrebbe giocare ancora una volta Fuzato (aspettando Rui Patricio), mentre a centrocampo Villar e Bove sono ancora la coppia che va per la maggiore e che quindi potrebbe essere confermata anche per l’amichevole contro la Triestina.



