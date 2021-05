DIRETTA TRIESTINA VIRTUS VERONA/ Video streaming tv: tanti i precedenti del big match

DIRETTA TRIESTINA VIRTUS VERONA: LO STORICO

Uno sguardo ai precedenti di Triestina Virtus Verona ci dice che queste due squadre si sono affrontate parecchie volte negli ultimi tempi: da un campionato di Serie D nel 2015-2016 contiamo infatti 12 incroci, con un vantaggio netto per gli alabardati che hanno vinto 5 volte, contro un solo successo dei veneti e dunque 6 pareggi. Spicca anche una finale dei playoff di Serie D, nel 2017: 1-1 dopo i tempi supplementari con il pareggio della Triestina, che giocava in casa, al 92’ grazie a Giuseppe Aquaro, che aveva replicato all’autorete di Fabio Meduri. Le due squadre si sono poi affrontate in Coppa Italia Serie C nel novembre di due anni fa, con vittoria dei giuliani per 1-0 (rigore di Rocco Costantino, doppia espulsione per i padroni di casa con Andrea Scrugli e l’allenatore Carmine Gautieri), mentre il dato altrettanto positivo per la Triestina è che in questa stagione entrambe le partite del girone B sono terminate pari. Qui al Rocco si era giocato il match di andata, a fine ottobre per la settima giornata: la Triestina si era portata in vantaggio con Gianluca Litteri, ma nel finale era stata ripresa da Alessio Zecchinato. Al Gavagnin-Nocini invece il risultato era stato 2-2. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TRIESTINA VIRTUS VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Triestina Virtus Verona verrà trasmessa su Sky Sport 252: il canale fa riferimento al pacchetto Calcio di Sky, per il quale servirà un abbonamento specifico (non basta quello generale alla televisione satellitare). In assenza di questo, gli appassionati potranno comunque seguire la partita dei playoff sul portale Eleven Sports e dunque in diretta streaming video, come sappiamo qui sono fornite tutte le gare di Serie C agli abbonati – il servizio è stagionale – oppure a chi decidesse di acquistare di volta in volta il singolo evento.

ALABARDATI FAVORITI!

Triestina Virtus Verona sarà diretta dal signor Daniele Perenzoni, e si gioca alle ore 17:30 di domenica 16 maggio: è l’ultima partita del primo turno dei playoff di Serie C 2020-2021, le due squadre del girone B avrebbero dovuto giocare settimana scorsa ma era arrivato il rinvio per le disposizioni anti-Covid. Parliamo di realtà che arrivano all’appuntamento con sentimenti diversi: gli alabardati, pareggiando in casa contro il Mantova, hanno mancato il quinto posto che avrebbe fatto saltare il primo turno, conducendoli direttamente a quello successivo.

Basta comunque un pareggio per qualificarsi, deve vincere in trasferta la Virtus Verona che fino a pochi minuti dal termine dell’ultima giornata era fuori dai giochi, poi ha pareggiato contro il Modena (già sicuro del quarto posto, e di andare direttamente alla fase nazionale dei playoff) prendendosi l’ultimo posto utile, e beffando il Gubbio; dunque alabardati favoriti, ma attenzione alle sorprese che in gara secca potrebbero sempre succedere. Ora, aspettando la diretta di Triestina Virtus Verona, proviamo a leggere insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA VIRTUS VERONA

Giuseppe Pillon affronta Triestina Virtus Verona con il solito 4-3-1-2: c’è Sarno ad accompagnare Granoche e Guido Gomez che sono in vantaggio per l’attacco, mentre a centrocampo Calvano avrà le chiavi del gioco con il supporto di Rizzo e Maracchi, quest’ultimo però insidiato da Paulinho e Giorico. In difesa Ligi e Lambrughi saranno i centrali a protezione di Offredi, mentre sulle corsie laterali dovrebbero essere confermati Rapisarda e Walter Lopez, rispettivamente a destra e a sinistra. Nella Virtus Verona Luigi Fresco schiera un modulo speculare, con Arma e De Marchi favoriti per le due maglie offensive e Danti che fluttuerà tra le linee, poi ci sarà una mediana con Danieli perno centrale e ideale playmaker con Lonardi e Cazzola che non dovrebbero avere problemi nell’essere titolari. In difesa, davanti a Sibi che potrebbe avere nuovamente la maglia da portiere, ecco Visentin e Pellacani con Daffara e Amadio sugli esterni.

