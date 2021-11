Diretta Triestina Trento/ Streaming video tv: per crescere ancora (Serie C)

DIRETTA TRIESTINA TRENTO: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Triestina Trento, in diretta dallo stadio Nereo Rocco della città giuliana, si gioca alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 14 novembre 2021, per la quattordicesima giornata del girone A di Serie C. Dando uno sguardo alla classifica, possiamo definire la diretta di Triestina Trento come una partita con obiettivi simili, ma parzialmente differenti, per le due formazioni. La Triestina infatti ha 19 punti e vuole consolidarsi sempre più in zona playoff, mentre il Trento che ne ha 15 vorrebbe entrarci o quanto meno tenere lontana la lotta nei bassifondi della classifica.

Nella scorsa giornata, la Triestina ha consolidato la propria buona posizione vincendo per 0-1 sul campo della Pergolettese, mentre il Trento arriva a sua volta da un colpaccio esterno avendo vinto per 0-1 in casa della Virtus Verona per uscire dalle posizioni più critiche della classifica. Una sola squadra però potrà dare continuità alla vittoria di una settimana fa: che cosa succederà dunque in Triestina Trento?

DIRETTA TRIESTINA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Triestina Trento sarà naturalmente una diretta streaming video, perché la piattaforma Eleven Sports trasmette tutte le partite del campionato di Serie C, tramite abbonamento oppure acquistando il singolo evento in pay-per-view.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA TRENTO

Leggiamo adesso insieme le probabili formazioni per Triestina Trento. Gli alabardati potrebbero scendere in campo con il seguente modulo 4-4-2: in porta Offredi; difesa a quattro formata da Rapisarda, Volta, Ligi e Lopez; a centrocampo altra linea a quattro formata da Galazzi, Giorico, Procaccio e Iotti da destra a sinistra; infine in attacco ecco Trotta e Gomez, anche perché De Luca è squalificato.

La replica del Trento potrebbe invece concretizzarsi in questo modulo 4-3-1-2: Chiesa in porta; retroguardia a quattro formata da Dionisi, Trainotti, Carini e Simonti; a centrocampo il terzetto formato da Galazzini, Nunez e Izzillo; infine in attacco ecco per il Trento il trequartista Caporali alle spalle delle due punte Pasquato e Barbuti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Triestina Trento in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. i padroni di casa partono favoriti e il segno 1 è quotato a 1,67, mentre poi si sale già a quota 3,45 in caso di pareggio (segno X) e fino a 5,00 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di successo esterno.

