DIRETTA TRIESTINA UNION CLODIENSE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Quella che andremo a commentare tra poco non è certo la partita più entusiasmante sulla carta, infatti la diretta di Triestina Union Clodiense non ha delle statistiche che ci fanno presagire bene. Ma sarà comunque interessante quali sono i problemi di due squadre che lottano sul fondo di questa classifica. Iniziamo con il dire che nessuna delle due squadre vive un bel momento di forma, sono infatti percentuali bassissime quelle che accompagnano i due team: 15% di vittorie per i padroni di casa contro invece il 5% degli ospiti, entrambe poi con difese davvero ballerine.

Infatti nonostante due blocchi bassi a 22 metri dalla porta la Triestina subisce 1,4 reti ogni novanta minuti, mentre invece la neopromossa ne prende 1,6 sempre nello stesso arco di tempo. In attacco invece nessuna delle due squadre riesce ad avere almeno un gol per partita, il massimo è lo 0,9 della squadra ospite. Detto questo passiamo al commento live della diretta di Triestina Union Clodiense, il match sta per avere il suo fischio iniziale. (agg. Gianmarco Mannara)

TRIESTINA UNION CLODIENSE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

I tifosi appassionati della Serie C e della triestina possono stare sereni: tutti quelli che per motivi di “ponti” natalizi si dovessero trovare fuori città possono comunque vedersi la diretta Triestina Union Clodiense in tv su Sky Sport, o più facilmente se sono ospiti di amici o parenti possono collegarsi alla diretta streaming video di Sky Go e Now Tv.

PENULTIMA CONTRO ULTIMA

La penultima contro l’ultima, non servirebbe aggiungere altro per presentare l’importanza della diretta Triestina Union Clodiense per entrambe le formazioni del girone A di Serie C, che si affronteranno alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 4 gennaio 2025, per la ventunesima giornata del campionato che riparte dopo la sosta per Natale. Insomma, la posta in palio sarà davvero altissima nella diretta Triestina Union Clodiense: tante volte si esagera con questo concetto, stavolta invece potrebbe esserci in palio già tantissimo per i padroni di casa giuliani e i loro ospiti veneti.

Prima della sosta la Triestina aveva mostrato significativi segnali di miglioramento, però messi di nuovo in discussione con il pesante ko per 3-0 ad Arzignano, che ha ricordato in modo chiaro come la salvezza sia ancora tutta da conquistare per i gloriosi alabardati. I punti di vantaggio sono infatti solamente due sull’Union Clodiense, che aveva chiuso il 2024 con un mezzo sorriso grazie al pareggio contro il Lecco. Una vittoria della Triestina sarebbe un grosso problema per chi è già ultimo, ma un colpaccio esterno sancirebbe un clamoroso ribaltone: quale sarà il verdetto della diretta Triestina Union Clodiense?

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA UNION CLODIENSE

Attilio Tesser dovrebbe scegliere il modulo 4-3-1-2 per i giuliani, con Roos che indichiamo in porta, così come Germano, Struna, Frare e Tonetto, che potrebbero essere i quattro difensori titolari. Indichiamo poi Vallocchia, Correia e Sambù come possibili nomi dal primo minuto a centrocampo, infine il trequartista El Azrak potrebbe agire alle spalle dei due attaccanti, che potrebbero invece essere Olivieri e Vertainen.

Antonio Andreucci invece potrebbe affidarsi al 4-4-2 come modulo tattico di partenza per la sua Union Clodiense. Lattanzio, Munaretto, Salvi e Sinn potrebbero comporre la retroguardia a quattro davanti al portiere Gasparini; altra linea a quattro pure a centrocampo, in questo caso con i mediani Manfredonia e Nelli fra i due esterni, Orfei a destra e Vitale a sinistra. In attacco invece Verde insidia la coppia titolare formata da Scapin e Sinani in un possibile ballottaggio per gli ospiti.

PRONOSTICO E QUOTE SORRIDONO AI GIULIANI

Alabardati nettamente favoriti dai bookmaker nei pronostici per la diretta Triestina Union Clodiense con una quota di 1.50 per il segno 1 secondo Snai, determinante quindi il fattore campo. Al contrario il successo dell’Union Clodiense appare molto poco probabile, con il segno 2 quotato a 6.00. Il pareggio è infine offerto a 3.75 per un segno X che servirebbe poco a entrambe.