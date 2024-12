VIDEO UNION CLODIENSE LECCO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Mario Sandrini l’Union Clodiense stappa un pareggio in extremis per 1 a 1 contro il Lecco. Nel primo tempo i blucelesti tentano di imporsi sin dalle fasi iniziali del match impegnando il portiere avversario Gasparini con una conclusione provata da Gallo verso l’8′.

I veneti cercano di combinare qualcosa guadagnando un angolo con uno spunto di Orfei all’11’ e Sohm manda quindi alto sulla battuta del corner al 12′. Nemmeno Manfredonia si dimostra più precis al 17′ ed i Manzoniani sprecano al 27′ con Zuberek, oltre a vedersi annullare, a causa di un fallo commesso da Ionita, un gol al 33′ con Sipos, il quale non concretizza neanche al 37′.

Nel secondo tempo Sipos si rivela anche in questo caso molto sfortunato mandando la palla contro il palo con un colpo di testa impreciso per gli uomini di mister Volpe al 52′ e sul fronte opposto Scapin non è certamente più accurato al 54′. Nel finale i lombardi riescono finalmente a spezzare l’equilibrio proprio con un gol realizzato da Sipos all’83’, sempre di testa sull’angolo calciato da Lepore. Tuttavia, i granata pervengono alla rete del pareggio a recupero inoltrato, precisamente al 90’+6′, quando Scapin trasforma il calcio di rigore fischiato per un fallo commesso da Ilari.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Gerardo Simone Caruso della sezione di Viterbo ha estratto il cartellino giallo in tre occasioni ammonendo Żuberek al 29′, Stanga al 34′ e Furlan al 90’+5′ unicamente tra gli ospiti. Il punto maturato da questo pareggio concretizzatosi nella ventesima giornata del campionato di Serie C 2024/2025 pemette all’Union Clodiense di toccare quota 11 punti ed al Lecco di raggiungere quota 24 nella classifica del girone A.

VIDEO UNION CLODIENSE LECCO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS