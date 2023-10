DIRETTA/ Triestina Vicenza video streaming tv: c’è una storia leggendaria! (Serie C, 20 ottobre 2023)

DIRETTA TRIESTINA VICENZA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Triestina Vicenza vede due formazioni che si sono già affrontate la bellezza di 30 volte. Lo storico al momento sorride al pareggio con 15 volte la gara terminata nei 90 minuti in parità. In due di queste 15 volte, essendo sfida valevole per la Coppa, sono terminate attraverso rispettivamente rigori e tempi supplementari. In entrambi i casi ad avere la meglio il Vicenza. Biancorossi che hanno battuto la triestina in ben 9 occasioni, le restanti sei sono timbrate dalla vittoria dei giuliani. Tra le sfide da segnalare sicuramente la prima, terminata con il risultato di 1-1, valevole per il campionato di serie B.

Dopo ben tre pareggi consecutivi la prima vittoria è datata 2003 con il successo del Vicenza allo stadio Nereo Rocco di Trieste. La prima vittoria della Triestina avviene nel 2005 per la finale playout di serie B. Vittoria interna con il risultato di 2-0, confermata anche al ritorno vincendo col medesimo risultato. Tra le sfide più interessanti c’è sicuramente quella da segnalare del 2008 terminata con il risultato di 5-1 per la triestina risultando ad oggi la sfida con più gol tra queste due formazioni. La seconda gara con più gol e con la terminata con un risultato di 4-0, nel 2022, in favore del Vicenza. (Marco Genduso)

DIRETTA TRIESTINA VICENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Triestina Vicenza viene garantita dalla televisione satellitare: quest’anno, anche grazie allo “spezzatino” presentato dal calendario, le partite della terza divisione sono fornite sui canali legati all’abbonamento tradizionale oppure a quelli specifici del pacchetto Calcio, per il quale è necessaria una sottoscrizione a pagamento a parte (l’alternativa è la pay per view). Da ricordare ovviamente che in assenza di un televisore sarà possibile seguire il match con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

BIG MATCH AL ROCCO!

Triestina Vicenza sarà in diretta dallo stadio Nereo Rocco alle ore 20:45 di venerdì 20 ottobre: è certamente il più affascinante tra gli anticipi di Serie C 2023-2024, siamo nel girone A e si affrontano terza e quinta della classifica, entrambe con l’ambizione del salto di categoria. La Triestina sembra aver archiviato l’orribile stagione passata, e sta marciando sempre più vicina alla vetta: nell’ultimo turno ha operato un’incredibile rimonta sul Lumezzane e approfittato del pareggio del Padova per fare un altro passettino verso il primo posto del girone A.

Il Vicenza era partito forte, ma sembra calato ultimamente: dopo aver perso contro la Pro Vercelli è caduto in casa contro il Renate, dunque zero punti in due partite contro rivali credibili e un campanello d’allarme che oggi potrebbe suonare ancora più forte. Da vedere dunque cosa succederà nella diretta di Triestina Vicenza, partita attesissima: aspettando che al Nereo Rocco si giochi possiamo valutare in che modo i due allenatori disporrebbero le loro squadre sul terreno di gioco, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA VICENZA

Attilio Tesser valuta le sue scelte per la diretta Triestina Vicenza: gioca ovviamente con il 4-3-1-2, con Lorenzo Moretti e Struna coppia centrale a protezione di Matosevic e due terzini che sarebbero Germano e Anzolin, senza dimenticarsi del veterano Matteo Ciofani. In mezzo Lamine Fofana, eroe sabato scorso, giocherà insieme a Vallocchia e Celeghin, con Pierobon prima alternativa; ballottaggio D’Urso-El Azrak sulla trequarti ma con il primo nettamente favorito, in attacco invece Redan potrebbe lasciare la maglia al fianco di Lescano a uno tra Adorante, a segno contro il Lumezzane, e Finotto.

Nel Vicenza, Aimo Diana può cambiare qualcosa rispetto a domenica: De Maio e De Col si candidano per la difesa (fuori uno tra Golemic e Ierardi con Laezza confermato), in porta ovviamente Confente, poi a centrocampo Ronaldo Pompeu, Fauto Rossi, Kaleb Jimenez e Scarsella possono prendere il posto di chi è partito titolare contro il Renate, vale a dire Cavion, Jean Freddi Greco e Proia. Qui chiaramente vanno fatte valutazioni; sugli esterni Valietti e Filippo Costa ancora favoriti ma occhio a Lattanzio e lo stesso De Col che può fare l’esterno, Jacopo Pellegrini e Rolfini rischiano sulla concorrenza di Franco Ferrari.











