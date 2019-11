Diretta Triestina Vicenza/ Streaming video tv: scontro di alta classifica (Serie C)

Triestina Vicenza, diretta dall’arbitro Matteo Marcenaro della sezione Aia di Genova, si gioca oggi pomeriggio, domenica 10 novembre 2019. L’appuntamento è fissato alle ore 15.00 allo stadio Nereo Rocco, dove Triestina Vicenza metterà di fronte due formazioni che giocano un bel calcio e che in questa stagione di Serie C non vogliono lasciare nulla di intentato per la corsa alla Serie B. La Triestina viene però da un pesante ko contro la FeralpiSalò che ha interrotto il buon filotto di mister Gautieri, che ha iniziato bene sulla sua nuova panchina. Invece il Vicenza ha perso il primato dopo l’ultimo ko contro il Padova proprio a favore dei biancoscudati patavini. Insomma, entrambe le squadre oggi avranno voglia di tornare alla vittoria e di farlo in una maniera decisa visto che si tratterà di una gara molto ostica. Senza dimenticare che si tratta di due formazioni che hanno sempre ben figurato in Serie B e che perciò daranno vita ad uno scontro acceso, sportivamente parlando, tra due nobili decadute che caratterizzano il girone B.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Triestina Vicenza non è disponibile, ma per tutti gli appassionati possiamo ricordare che pure in questa stagione il portale elevensports.it fornisce le immagini delle partite non solo del campionato ma anche della Coppa Italia Serie C. Dunque, armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete seguire la partita in diretta streaming video abbonandovi al portale oppure acquistando il singolo evento, il cui prezzo è stato fissato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA VICENZA

Analizzando le probabili formazioni di Triestina Vicenza, ecco che Gautieri non vorrà cambiare la sua squadra abituale. Di conseguenza il modulo atteso per la Triestina sarà sempre il 4-4-2 con cui ha avuto anche dei buonissimi risultati fino alla settimana scorsa. In porta per i giuliani giocherà l’esperto Offredi con Scrugli, Codromaz, Lambrughi e Formiconi a comporre la linea difensiva. In mezzo al campo la Triestina avrà Gatto, Giorico, Maracchi e Procaccio che dovranno contenere i forti avversari biancorossi veneti. L’attacco della Triestina potrà fare affidamento sull’enorme esperienze del Diablo Granoche e sulla velocità di Mensah, un’autentica rivelazione in questo inizio di stagione alabardato. Passando al Vicenza, le cose stanno andando molto bene per i veneti che puntano a tornare in serie B dopo diversi anni di terza serie. Di Carlo schiererà i suoi con il 4-3-1-2 che vedrà tra i pali il giovane Grandi, con Barlocco, Cappelletti, Padella e Bruscagin in difesa. Linea mediana invece che vedrà titolari Rigoni, Pontisso e Cinelli. Il trequartista sarà il sempre pericoloso Vandeputte. In avanti Di Carlo non vorrà certo rinunciare a Marotta con uno tra Rachid Arma e Guerra al suo fianco.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda infine le quote circa il pronostico su Triestina Vicenza, osserviamo che l’agenzia di scommesse sportive SNAI quota la vittoria della formazione di casa (segno 1) a 2.55, mentre il pareggio (segno X) arriva a quota 3.05. Vittoria ospite quotata infine a 2.45 per il segno 2, possiamo dunque dire che regna l’equilibrio in sede di pronostico.



