Diretta Vicenza Padova/ Streaming video tv: scontro al vertice (Serie C)

Vicenza Padova, diretta dall’arbitro Daniele Paterna, è la partita in programma oggi 3 novembre 2019, per la 13^ giornata di Serie C girone B: fischio d’inizio dato per le ore 15.00. Sarà oggi sfida ad alta quota allo stadio Romeo Menti di Vicenza tra i padroni di casa e il Padova, rispettivamente prima e seconda forza del girone B del campionato di Serie C. In classifica, le due squadre sono distanziate soltanto da 1 punto. Negli ultimi sei incontri, il Vicenza ha totalizzato quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta (ad eccezione del Sudtirol, nessuna squadra ha fatto meglio del Vicenza in quest’ultimo mese). Il Padova ha invece rallentato la sua corsa, subendo due sconfitte, pareggiando una volta e vincendo tre incontri. Nel computo totale delle ultime sei gare disputate, il Vicenza ha recuperato tre punti al Padova, che a sua volta ne ha perso cinque nei confronti del Südtirol. Per il Padova non sarà facile uscire imbattuto dal campo del Vicenza, con i padroni di casa ancora imbattuti nelle prime cinque gare disputate al Menti (quattro vittorie e un pareggio, con 8 gol fatti e 2 subiti). In trasferta il Padova può comunque contare su un ruolino di quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta in sei gare, una delle migliori sequenze di tutto il torneo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Vicenza Padova : l’appuntamento consueto per seguire questa partita di Serie C è sul portale elevensports.it, aperto a tutti e fornitore delle gare di terza divisione da cinque anni. Ci si può infatti abbonare annualmente oppure di volta in volta acquistare il singolo evento – ad un prezzo fissato – per poi assistervi in diretta streaming video attraverso l’utilizzo di dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

DIRETTA VICENZA PADOVA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Mister Di Carlo sembra orientato a puntare di nuovo come sistema di gioco sul classico modulo con trequartista e due punte centrali (4-3-1-2). Si va verso la riconferma dell’undici titolare che ha trionfato nell’ultimo turno di campionato a San Benedetto del Tronto, dove i veneti hanno ottenuto un roboante 3-0 finale. In porta giocherà Grandi, pronto a dirigere la difesa a quattro costituita da Bruscagin, Barlocco, Cappelletti e Padella. A centrocampo Di Carlo dovrebbe concedere ulteriore fiducia a Rigoni, Cinelli e Pontisso, mentre alle spalle delle due punte Guerra e Saraniti agirà il talentuoso belga classe 1996 Vandeputte. Il Padova del tecnico Sullo è alla sua seconda trasferta nel giro di una settimana contro una seria candidata a lottare per un posto in Serie B nella prossima stagione. Si ripartirà dalle certezze del 3-5-2, con la coppia d’attacco costituita da Santini e Pesenti. I cinque di centrocampo dovrebbero invece essere Daffara, Germano, Baraye, Castiglie e Ronaldo, mentre il terzetto di difesa dovrebbe essere quello che ha affrontato il Piacenza (1-1 il risultato finale), con Cherubin, Kresic e Lovato. Confermato tra i pali l’estremo difensore Minelli.

QUOTE E PRONOSTICO

Vicenza favorito sul Padova secondo le quote del bookmaker Snai, con la vittoria dei padroni di casa data a 2,10. Di contro, il successo ospite è dato a 3,40, qualcosa di meno il pareggio (3,15).





