DIRETTA VIRTUS VERONA ARZIGNANO, TESTA A TESTA

Non sono molti i precedenti della diretta di Virtus Verona Arzignano, eppure i dati raccolti per questi testa a testa storici non possono passare inosservati visto quello che abbiamo scoperto. Procedendo con ordine si contano cinque capitoli di storia in cui la Virtus e l’Arzignano si sono affrontate, di queste cinque partite in nessuna occasione gli ospiti di oggi sono riusciti a portare a casa i tre punti, solamente in tre occasioni però sono riusciti a strappare un punto ad una squadra che invece ha vinto due partite all’attivo.

Quindi il risultato più probabile potrebbe essere un pari, anche se l’ultima sfida tra le compagini è terminata con una vittoria di misura per1-0 per i padroni di casa che oggi come allora si trovano ancora davanti al proprio pubblico. Quel giorno di febbraio segnò Ceter alla mezzora, unica rete dell’incontro. Oggi terminerà allo stesso modo? Cerchiamo di scoprirlo insieme attraverso le statistiche di questo match che saranno di dominio pubblico nel prossimo aggiornamento della diretta di Virtus Verona Arzignano. Un altro modo per vivere il calcio sui nostri portali. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA VIRTUS VERONA ARZIGNANO, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire la diretta Virtus Verona Arzignano bisognerà aver sottoscritto un abbonamento a Sky o alle piattaforme streaming video di Sky GO e NOW TV. Sarà possibile seguire questa partita anche con noi attraverso una diretta testuale che vi racconterà le azioni più importanti di questo match.

PUNTI PER LA SALVEZZA

La diretta Virtus Verona Arzignano aprirà il sabato della nona giornata del Girone A di Serie C con il calcio d’inizio fissato alle 15,00. Ad affrontarsi saranno due squadre ancora in ritardo di condizione e con una classifica decisamente migliorabile. La Virtus Verona arriva da un netto 0 a 3 in casa del Caldiero Terme che ha rilanciato la loro classifica dopo quattro giornate che hanno portato altrettante sconfitte. Anche peggio l’Arzignano che ha vinto solo una delle otto partite giocate e si trova all’ultimo posto in classifica.

VIRTUS VERONA ARZIGNANO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Approfondiamo il discorso relativo alle probabili formazioni di questo derby veneto andando a approfondire le possibili scelte dei due allenatori in questione. Luigi Fresco riproporrà il suo 3-5-2 con Rispoli e De Marchi reduci da un gol a testa e pronti a comporre il tandem offensivo. In panchina scalpita anche l’esperto Juanito Gomez pronto a subentrare per aumentare la qualità del reparto offensivo della Virtus Verona.

Schema speculare anche per Alessandro Bruno che dovrà fare a meno di Toniolo sull’esterno dopo l’espulsione contro l’AlcioneMilano. Per sostituire il classe 2003 si giocheranno una maglia Verduci e De Zen con Cariolato sulla fascia opposta. Stefanoni e Mattioli saranno i due attaccanti con Benedetti che cerca minuti anche a partita in corso.

VIRTUS VERONA ARZIGNANO, LE QUOTE

Scopriamo infine anche le quote per il pronostico sulla diretta Virtus Verona Arzignano, l’incertezza domina il derby veneto secondo l’agenzia Snai, che propone il segno 2 a quota 2,60 e il segno 1 invece a quota 2,65, praticamente identici. Leggermente più remunerativo sarebbe il pareggio, con il segno X che comunque non va oltre quota 2,90.