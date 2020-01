Diretta Virtus Verona Gubbio/ Streaming video tv: si riparte dal 79′ minuto (Serie C)

Virtus Verona Gubbio, che sarà diretta dall’arbitro Alberto Santoro ed è in programma alle ore 15:00 di mercoledì 29 gennaio, sarà la prosecuzione della partita valida per la 21^ giornata del campionato di Serie C 2019-2020. Incredibile quanto era successo al Gavagnin-Nocini lo scorso 12 gennaio: al 79’ minuto la gara era stata sospesa per l’infortunio occorso all’arbitro Luigi Catanoso. Il regolamento parla chiaro: oggi si ripartirà da quel minuto e dal risultato che era maturato fino ad allora, ovvero uno 0-1 grazie al gol messo a segno da Juanito Gomez alla mezz’ora. Sarà un episodio surreale, visto che di fatto oggi le due squadre scenderanno sul terreno di gioco per giocare appena 11 minuti più l’eventuale tempo di recupero; ad ogni modo vedremo se nella diretta di Virtus Verona Gubbio i veneti si riprenderanno una vittoria che manca da metà dicembre, mentre il Gubbio arriva dal successo contro il Fano che, curiosamente, resta anche l’ultima squadra battuta dai rossoblu.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Verona Gubbio non verrà trasmessa sui canali della nostra televisione: per quanto riguarda però la possibilità di seguire questo scampolo di partita, potrete riferirvi al portale Eleven Sports che ha l’esclusiva su tutta la stagione di Serie C, compresa la Coppa Italia. Avvalendovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone avrete dunque l’opzione della diretta streaming video, in abbonamento oppure acquistando il singolo match ad un prezzo precedentemente fissato; in questo caso, resterà eventualmente valido l’acquisto nel momento in cui la sfida era iniziata.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA GUBBIO

Nel parlare delle probabili formazioni di Virtus Verona Gubbio dobbiamo dire che, trattandosi della prosecuzione di una partita già iniziata, le scelte operate dai due allenatori sono “ufficiali”: ovvero, un giocatore che sia stato sostituito 17 giorni fa non potrà più scendere sul terreno di gioco e ogni eventuale cambio rispetto ai 22 elementi in campo al momento dell’interruzione conterà come una sostituzione a tutti gli effetti. La Virtus Verona aveva già provveduto a togliere Jacopo Rossi, Daniel Onescu, Riccardo Cazzola e Arturo Lupoli; nel Gubbio invece erano usciti dal terreno di gioco solo Marco Maini e Camillo Tavernelli. Questi sei calciatori non potranno più rientrare; da valutare se Luigi Fresco e Vincenzo Torrente intenderanno modificare qualcosa, ma è possibile che le due formazioni schierate al Gavagnin-Nocini restino queste.



