Diretta Tunisia Costa d’Avorio/ Streaming video tv: amichevole di prestigio

Tunisia Costa d’Avorio, in diretta dallo Stade Robert Diochon di Le Petit-Quevilly (Francia), è una partita amichevole in programma alle ore 19.00 di questa sera, martedì 10 settembre. Si gioca dunque in Francia, tuttavia Tunisia Costa d’Avorio è una partita di cartello nel panorama del calcio africano. Nel Continente Nero non sono ancora cominciate le qualificazioni mondiali (almeno per le Nazionali con ranking migliore) e di conseguenza dopo la Coppa d’Africa vissuta in estate c’è spazio per amichevoli di prestigio per le migliori rappresentative dell’Africa. Ricordiamo che la Costa d’Avorio uscì solamente ai calci di rigore ai quarti della Coppa d’Africa contro l’Algeria che poi vinse il titolo, la Tunisia invece ha raggiunto la semifinale, persa però poi contro il Senegal. Risultati comunque di primo piano, che ci dicono come Tunisia Costa d’Avorio sia una partita da seguire.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Dobbiamo sottolineare che la diretta tv di Tunisia Costa d’Avorio non sarà garantita in Italia, dove non ci sarà nemmeno una possibilità di seguire il match in diretta streaming video. I principali punti di riferimento per seguire il match saranno di conseguenza i siti Internet e i profili social ufficiali delle due Federazioni nazionali.

PROBABILI FORMAZIONI TUNISIA COSTA D’AVORIO

Nelle probabili formazioni di Tunisia Costa d’Avorio possiamo notare alcuni capisaldi per le due Nazionali. La Tunisia di Alain Giresse dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1 già visto qualche giorno fa contro la Mauritania, impostato su Khenissi come prima punta e alle sue spalle un terzetto nel quale preme per trovare spazio anche Layouni, autore del gol partita venerdì pur partendo dalla panchina. Dall’altra parte, la Costa d’Avorio del commissario tecnico Ibrahima Kamara potrebbe proporre un ancora più offensivo 4-2-1-3 nel quale a centrocampo sono nomi validi il milanista Kessie e Fofana dell’Udinese, gli ivoriani tuttavia dovranno mostrare dei progressi rispetto alla recente sconfitta per 2-1 contro il Benin con una Nazionale che non sembra all’altezza delle migliori versioni della Costa d’Avorio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA