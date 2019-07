Diretta Tunisia Nigeria/ Streaming video DAZN: la finale 3° posto (Coppa d’Africa)

Tunisia Nigeria, in diretta dallo Stadio Al Salam del Cairo questa sera, mercoledì 17 luglio alle ore 21.00, sarà la finale per il terzo posto della Coppa d’Africa 2019 ospitata in Egitto, che vive le sue fasi decisive tutte nella capitale Il Cairo. Tunisia Nigeria sarà una partita particolare, come sempre succede quando parliamo di una finale terzo posto di un torneo internazionale, che di certo non è l’obiettivo sperato quando si arriva in semifinale. La Tunisia domenica si è arresa per 1-0 contro il Senegal ai tempi supplementari e per causa di un’autorete, dunque il contraccolpo potrebbe essere molto duro per le ‘Aquile di Cartagine’; quanto alla Nigeria, in questo caso abbiamo avuto la sconfitta per 2-1 contro l’Algeria e curiosamente pure le ’Super Aquile’ sono state sconfitte con un’autorete e poi dal gol decisivo di Mahrez segnato al 95’. Insomma, due beffe pesanti che lasceranno il segno sulla partita di oggi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Tunisia Nigeria non sarà garantita su canali televisivi tradizionali, in compenso però ci sarà la diretta streaming video sulla piattaforma DAZN per gli abbonati, dal momento che la Coppa d’Africa 2019 è una grande esclusiva di questa emittente che ormai gli appassionati di calcio conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI TUNISIA NIGERIA

Analizziamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Tunisia Nigeria, naturalmente il primo aspetto da considerare è che si tratta di una finale terzo posto e di conseguenza da entrambe le parti potrebbe giocare chi finora ha avuto meno spazio. Modulo 4-3-3 per la Tunisia di Alain Giresse, in semifinale avevamo avuto un tridente titolare in attacco formato da Khazri, Khenissi e capitan Msakni, vedremo dunque se ci saranno delle novità, naturalmente possibili anche negli altri reparti. Dall’altra parte, il c.t. della Nigeria Gernot Rohr dovrebbe comunque puntare sul modulo 4-2-3-1 che vede Ighalo perno dell’attacco, qui senza turnover perché c’è in ballo l’obiettivo del titolo di capocannoniere della Coppa d’Africa 2019. In difesa potremmo vedere titolare Troost-Ekong, mentre Ola Aina è tra coloro che sperano di avere spazio per questa ultima partita.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico per Tunisia Nigeria, basandoci sulle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. I nigeriani partono leggermente favoriti e di conseguenza il segno 2 è quotato a 2,50, mentre si sale poi a quota 3,00 che è proposta sia in caso di pareggio (naturalmente segno X) sia per una vittoria della Tunisia, indicata dal segno 1 perché formalmente giocano in casa proprio i tunisini.



