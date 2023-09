DIRETTA TURCHIA ITALIA U21/ Video streaming Rai: ci sono otto precedenti (Qualificazioni Europei 2025)

DIRETTA TURCHIA ITALIA U21: I TESTA A TESTA

Facciamo adesso un tuffo nella storia che ci accompagna verso la diretta di Turchia Italia U21, ricordando che ci sono otto precedenti e che i numeri sono largamente favorevoli agli Azzurrini grazie a ben sei vittorie dell’Italia Under 21 a fronte di un pareggio e di un solo successo per i pari età della Turchia. Questa vittoria turca fu un sonante 0-3, per di più a casa nostra, però in amichevole e ormai davvero tanto tempo fa, cioè martedì 19 novembre 2002.

Diretta Malta Macedonia del Nord/ Streaming video tv: ospiti favoriti (Euro 2024 12 settembre 2023)

Il pareggio risale al 9 febbraio 1999 e fu un 1-1 sempre in una partita amichevole, mentre i quattro precedenti a livello ufficiale sono terminati con altrettante vittorie per l’Italia U21. Tra loro ci sono anche i due più recenti, giocati nell’autunno 2011 nella fase di qualificazione per gli Europei 2013 e terminati con una doppia vittoria per 2-0 dell’Italia Under 21, sia nella partita casalinga sia in quella giocata in trasferta. Poi ci sono stati ben dodici anni di vuoto, che termineranno solamente oggi pomeriggio… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA UCRAINA/ Quote: assente anche Tonali (qualificazioni Euro 2024, 12 settembre)

DIRETTA TURCHIA ITALIA U21 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Turchia Italia U21 sarà garantita naturalmente in chiaro per tutti su Rai Due, quindi al tasto numero 2 del telecomando. Di conseguenza, possiamo anche ricordare che la diretta streaming video di Turchia Italia U21 sarà garantita da Rai Play tramite il sito Internet o la relativa applicazione.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI TURCHIA ITALIA U21

TURCHIA ITALIA U21: AZZURRINI PER IL RISCATTO!

Turchia Italia U21, in diretta dallo stadio Sakarya Atatürk di Adapazarı alle ore 18.45 italiane (le 19.45 locali) di questa sera, martedì 12 settembre 2023, si giocherà per il girone A delle qualificazioni agli Europei Under 21 che saranno in programma nel 2025. Naturalmente la tabella di marcia è sfalsata rispetto alla Nazionale maggiore, abbiamo avuto in estate l’ultimo Europeo di categoria (che per l’Italia è stato una delusione) e ora con la diretta di Turchia Italia U21 siamo appena alla seconda uscita di un nuovo ciclo biennale per l’Under 21.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: valanga Portogallo!

Il c.t. è Carmine Nunziata, il debutto onestamente non è stato esaltante perché pochi giorni fa c’è stato un pareggio per 0-0 in Lettonia e allora sarebbe fondamentale raccogliere la prima vittoria, anche perché solamente la prima del girone otterrà la qualificazione per la fase finale dei prossimi Europei U21 senza passare dai playoff. Di fronte ci sarà la Turchia che ha debuttato perdendo per 3-2 in Irlanda, ma adesso spera di sfruttare il fattore campo per fare risultato contro gli Azzurrini: che cosa ci dirà la diretta di Turchia Italia U21?

PROBABILI FORMAZIONI TURCHIA ITALIA U21

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Turchia Italia U21. I padroni di casa sono allenati dal c.t. Levent Surme e potrebbero proporre un modulo 4-4-2, con questi undici titolari: il portiere Alemdar; davanti a lui la difesa a quattro con U. Yildiz, Saatçi, Tagir e Ozcan; altra linea a quattro pure a centrocampo con Potur, Elmaz, Turkmen e K. Yildiz; infine il tandem d’attacco titolare potrebbe essere formato da Yardimci e Destan.

Carmine Nunziata invece dovrebbe proporre l’Italia U21 secondo il modulo 4-3-1-2, con tanti reduci dal Mondiale Under 20 di pochi mesi fa, chiuso al secondo posto: in porta Desplanches; la difesa a quattro con Zanotti, Ghilardi, Pirola e Ruggeri; a centrocampo un trio formato da Bove, Prati e Casadei; ecco poi Miretti in posizione da trequartista per sostenere i due attaccanti Colombo ed Esposito.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Turchia Italia U21 in base alle quote offerte da Snai. Gli Azzurrini partono favoriti e il segno 2 è quotato a 2,00, mentre poi si sale a quota 3,45 per il segno X in caso di pareggio oppure fino a 3,35 volte la posta in palio sul segno 1 qualora dovesse vincere la Turchia oggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA