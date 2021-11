Diretta Turris Avellino/ Streaming video tv: sfida di alta classifica (Serie C)

DIRETTA TURRIS AVELLINO: DERBY CAMPANO DI ALTA CLASSIFICA

Turris Avellino sarà diretta dall’arbitro Luigi Carella della sezione di Bari. Il derby campano è in programma domenica 28 novembre alle ore 14:30 presso lo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco, e sarà valido per la 16^ giornata di andata del girone C di Serie C 2021-2022. Ottimo periodo di forma per la Turris, la quale nell’ultima giornata ha vinto 1-2 in casa della Virtus Francavilla. La squadra allenata da Bruno Cataneo ha messo in fila quattro successi consecutivi in altrettanti turni, collocandosi in terza posizione con 28 punti.

Diretta/ Virtus Francavilla Turris (risultato finale 1-2) Pavone ribalta il match!

L’Avellino è reduce dal pareggio casalingo per 1-1 contro il Picerno. Nelle ultime cinque uscite, la formazione allenata da Piero Braglia, ha conseguito tre vittorie e due pareggi. Con 24 punti totalizzati, i Lupi occupano la sesta posizione in classifica, in piena zona play-off. Due squadre quindi in buona forma, che rendono ancora più affascinante questo derby campano. Nella scorsa stagione, la gara di andata tra Avellino e Turris si è chiusa in parità, 2-2. In quella di ritorno invece, a portare a casa i tre punti sono stati i Lupi.

Diretta/ Avellino Picerno (risultato finale 1-1) video tv: Maniero la riprende!

TURRIS AVELLINO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Turris Avellino di Serie C non sarà disponibile sui canali del satellite e del digitale terrestre. Per poter vedere la partita, come di consueto bisognerà affidarsi ad Eleven Sport. La piattaforma digitale, ormai da anni, detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite della terza serie italiana. Il portale garantisce la diretta streaming video per gli abbonati al servizio. Bisogna disporre di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC, oppure di una Smart Tv abilitata.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TURRIS AVELLINO

Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni di Turris Avellino di Serie C. L’allenatore dei campani Bruno Caneo, dovrebbe optare per il modulo 3-4-3. La Turris dovrebbe quindi scendere in campo con i seguenti undici uomini: Perina; Esempio, Lorenzini, Zanoni; Finardi, Franco, Tascone, Varutti; Giannone, Santariello, Leonetti.

Diretta/ Turris Catanzaro (risultato finale 1-0): decide Giannone, corallini quarti!

Piero Braglia, tecnico dell’Avellino, per la sfida contro la Turris dovrebbe schierare la sua squadra con il consueto modulo 4-2-3-1. Ecco la probabile formazione titolare dei Lupi: Forte; Rizzo, Dossena, Silvestri, Tito; Aloi, D’Angelo; Micovschi, Di Gaudio, Kanoute; Maniero.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Vediamo le quote per le scommesse della partita Turris Avellino di Serie C, proposte dall’agenzia Snai. Si prospetta una gara piuttosto equilibrata, con la vittoria della Turris, abbinata al segno 1, quotata a 2.55. Il risultato meno probabile sembra il pareggio, infatti il segno X è proposto a 3.40. L’eventuale successo esterno dell’Avellino è quotato 2.75.

© RIPRODUZIONE RISERVATA