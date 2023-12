DIRETTA/ Turris Brindisi (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca! (Serie C, 22 dicembre 2023)

DIRETTA TURRIS BRINDISI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Manca davvero poco al fischio di inizio della diretta di Turris Brindisi e prima di immergerci nella gara diamo un’occhiata a delle statistiche interessanti: la Turris Calcio mostra una particolare tendenza a realizzare gol nella fase finale delle partite, con il 26% dei loro gol che arrivano tra i minuti 76 e 90. Questo potrebbe indicare una resistenza e una determinazione nel concludere le partite, anche in situazioni difficili. Tuttavia, la Turris ha attraversato un periodo complicato, non ottenendo vittorie nelle ultime 11 partite. In particolare, le difficoltà si sono accentuate nelle partite casalinghe, dove la squadra non è riuscita a vincere per sette gare consecutive. La sfida in casa potrebbe essere una prova significativa per invertire questa tendenza.

Contrariamente, il Brindisi mostra una preferenza per realizzare gol nella prima metà della partita, con il 23% dei loro gol segnati tra i minuti 31 e 45. Questo suggerisce un approccio aggressivo nel primo tempo. Entrambe le squadre hanno dimostrato una certa difficoltà nel trovare la via del gol in alcune circostanze, con la Turris che non ha segnato in due delle partite casalinghe e il Brindisi che è rimasto a secco in quattro delle trasferte. La sfida tra Turris e Brindisi potrebbe vedere entrambe le squadre cercare di superare le rispettive sfide offensive per ottenere un risultato positivo. (agg. Gianmarco Mannara)

TURRIS BRINDISI, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Turris Brindisi sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Turris Brindisi sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

TANTA ATTESA PER IL MATCH

La diretta Turris Brindisi, in programma venerdì 22 dicembre alle ore 18.30, racconta della 19esima giornata di Serie C Girone C. I campani non perdono addirittura dal 18 novembre, ma da quel giorno in poi non hanno nemmeno mai vinto. Insomma, quattro pareggi di fila che hanno smosso la classifica avendo diviso la posta in palio con l’Audace Cerignola, Avellino, Latina e Monterosi Tuscia. Attualmente la Turris è 17esima in classifica con 17 punti.

Il Brindisi è penultimo a -3 dalla stessa Turris quindi una vittoria in questo scontro diretto vedremmo da parte dei biancazzurri un importante passo avanti, agganciando proprio la squadra di Torre del Greco. Questa partita arriva nel momento ideale per il Brindisi che dopo otto sconfitte consecutive, è riuscito a rialzare la china vincendo in casa del Sorrento e pareggiando col Picerno.

TURRIS BRINDISI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Turris Brindisi vedono i padroni di casa scendere in campo col 3-4-3. In porta Fasolino, retroguardia composta da Maestrelli, Esempio e Frascatore. Nella zona nevralgica del campo troveremo Cum, Scaccabarozzi, Franco e Burgio. In attacco De Felice e Nocerno supporteranno ai lati Maniero.

Il Brindisi opta per una formazione simile, ma con un centrocampo più folto ovvero 3-5-2. Tra i pali Albertazzi, in difesa terzetto con Gorzelewski, Bellucci e Bizzotto a chiudere il reparto. .

TURRIS BRINDISI, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Turris Brindisi danno favorita la squadra di casa a 2.05. Secondo bet365, il segno X del pareggio vale 3.15 mentre il 2 fisso a 3.25.

L’Over 2.5 sembra meno probabile dell’Under 2.5 dato che è quotato 2.25 contro l’1.55 dell’esito opposto. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.97 e 1 .73.

