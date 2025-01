DIRETTA TURRIS CASERTANA, SCONTRO SALVEZZA

Periodo complicatissimo per entrambe che in qualche modo dovranno assolutamente riscattarsi. La diretta Turris Casertana si disputerà lunedì 20 gennaio 2025 alle ore 20:30 con i rossoblu che partiranno per la volta di Torre del Greco. La Turris non vince dalla sfida contro il Giugliano del 19 ottobre 2024, ben tre mesi senza più gioire per i campani che ultimamente hanno collezionato cinque sconfitte nelle ultime sei, ad eccezione solo del pareggio con il Potenza.

D’altro canto la Casertana non è messa meglio. L’ultima vittoria è più recente, precisamente l’8 dicembre contro il Crotone, ma ci sono state quattro sconfitte di fila che hanno tarpato le ali ovvero quelle contro Trapani, Latina, Juventus Next Gen e Picerno.

DOVE VEDERE DIRETTA TURRIS CASERTANA, STREAMING VIDEO

Se è nelle vostre idee vedere la diretta Turris Casertana, dovrete assicurarvi di essere abbonati a Sky, pacchetto Calcio. La possibilità di guardarla invece in diretta streaming ve la offre Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI TURRIS CASERTANA

La Turris si disporrà secondo il modulo 4-2-3-1 con Fallani in porta, protetto dal quartetto Boli, Ndiaye, Esempio e Parodi. A centrocampo ci saranno Morrone e Pugliese con Porro, Giannone e Nocerino a supporto di Trotta.

La risposta della Casertana arriva con il 4-3-1-2. Tra i pali Zanellati, difeso da Heinz, Kontek, Gatti e Falasca. Collodel e Proia saranno le mezzali con Damian in cabina di regia. Deli aiuterà nel ruolo di trequartista il tandem Bakayoko-Vano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE TURRIS CASERTANA

A partire con i favori del pronostico a proprio favore è la Casertana a 1.75 rispetto alla Turris a 4.20 e il segno X a 3.25. Over e Under 2.5 sono a 2.45 e 1.47.

