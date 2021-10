Diretta Turris Palermo/ Streaming video tv: scontro al vertice al Liguori (Serie C)

DIRETTA TURRIS PALERMO: SCONTRO AD ALTA QUOTA!

Turris Palermo, che sarà diretta dall’arbitro Filippo Giaccaglia della sezione di Jesi, è in programma domenica 17 ottobre alle ore 14:30 presso lo stadio Amerigo Liguori. La gara è valevole per la 9^ giornata di andata del campionato di Serie C 2021-2022, e sarà uno dei big match del turno. Le due compagini infatti, sono appaiate nella parte alta della classifica con 13 punti a testa. La Turris, dopo la sconfitta subita dal Bari per 4-2 nello scorso turno, che ha interrotto il filotto di vittorie consecutive, fermandolo a tre, vorrà riscattarsi e tornare in corsa per la prima posizione in classifica, la quale vale la promozione diretta.

Di fronte si troverà però un Palermo in grande forma. La formazione allenata da Giacomo Filippi è reduce da un brillante successo per 3-0 contro il Foggia di Zeman. Vittoria che ha fatto schizzare alle stelle il morale dei rosanero, i quali vorranno proseguire il momento positivo che va avanti da cinque giornate. Due i precedenti scontri tra le due compagini, entrambi nella scorsa stagione, che vedono il bilancio in parità, con una vittoria a testa.

DIRETTA TURRIS PALERMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Turris Palermo è una di quelle disponibili per questa nona giornata di Serie C. A trasmetterla sarà l’emittente satellitare Sky Sport in pay-per-view sul canale 256 della stessa piattaforma. In alternativa, come di consueto si potrà fare affidamento alla piattaforma Eleven Sport, diventata ormai la “casa” della Serie C. Attraverso l’applicazione dedicata, sarà possibile visionare la gara in diretta streaming video, saranno necessari un abbonamento al servizio ed una connessione ad internet.

TURRIS PALERMO: PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Turris Palermo, che scenderanno in campo per disputare la 9^ giornata di andata del campionato di Serie C. L’allenatore della Turris, Bruno Caneo dovrebbe tornare al consueto 3-4-3, dopo il 4-3-3 schierato nello sfortunato scorso turno. Tra i pali ci sarà Perina, davanti a lui i tre di difesa saranno Esempio, Di Nunzio e Manzi. La linea a quattro di centrocampo sarà formata da Loreto, Franco, Tascone e Varutti. Per quanto riguarda il tridente offensivo, spazio a Giannone, Santaniello e Leonetti.

Giacomo Filippi, tecnico del Palermo dovrebbe confermare gli undici che hanno trionfato contro il Foggia di Zeman. Probabile modulo 3-4-2-1, con Pelagotti a difendere i pali rosanero. Terzetto difensivo composto da Marconi e Perrotta con ballottaggio Peretti/Lancini. A centrocampo, spazio a Doda, De Rose, Luperini e Giron, mentre in attacco ci saranno Fella e Floriano a supporto dell’unica punta Brunori.

QUOTE E PRONOSTICI

Diamo uno sguardo alle quote della partita Turris Palermo di Serie C, fornite dall’agenzia Snai. Considerando la classifica, si prevede una partita equilibrata, con gli ospiti che sembrano avere i favori dei pronostici. Il segno 1, associato alla vittoria della Turris ha una quota di 3,05. Un eventuale pareggio, quindi il segno X ha una quota di 3,05. La vittoria del Palermo, sembrerebbe il risultato più probabile, infatti il segno 2 ha una quota di 2,35.



