DIRETTA TURRIS POTENZA, LA TURRIS OSPITE LA TERZA IN CLASSIFICA

Turris e Potenza si affronteranno domenica 5 gennaio 2025 alle ore 17:30 nella diretta Turris Potenza valida per la ventunesima giornata del girone C della Serie C 2024/25. La Turris, penultima del girone con 11 punti, ospita così il Potenza, terzo in classifica e affamato di punti per continuare l’inseguimento a Monopoli e Benevento. In casa Turris la vittoria manca addirittura dal 2-0 con il Giugliano del 19 ottobre, da allora quattro pareggi e una sequela di sconfitte, le ultime quattro delle quali di fila, contro Messina, Picerno, Crotone e Monopoli.

Al contrario in casa Potenza si è stabilita una buona abitudine, i lucani vengono infatti da tre vittorie consecutive contro Latina, Catania e Messina. I rossoblu sono peraltro una delle squadre più prolifiche sotto porta di questo girone C, con ben 34 reti segnate. Non a caso il Potenza può vantare fra i suoi giocatori Salvatore Caturano, secondo nella classifica marcatori con dodici reti e reduce da quattro gol nelle ultime tre, e l’ala Gianluca D’Auria, anche lui fra i più prolifici con 6 reti. Con qualche accorgimento nella fase difensiva il Potenza potrebbe così chiudere il gap di cinque punti che lo separa dal primo posto.

DIRETTA TURRIS POTENZA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Turris Potenza sarà disponibile domenica 5 gennaio alle ore 17:30 su Sky Sport e sulla piattaforma di streaming NOW TV. Il match sarà inoltre visibile su PC, smartphone e tablet tramite l’app Sky Go.

TURRIS POTENZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni per la diretta Turris Potenza. La Turris dovrebbe scendere in campo con il solito 3-5-2. Marcone sarà il portiere, protetto dalla difesa composta da Ndiaye, Esempio e Crocetta. A centrocampo, Parodi, Casarini, Morrone, Scaccabarozzi e Boli offriranno equilibrio e supporto offensivo. In attacco, Giannone ed Ekuban saranno poi i riferimenti principali.

Il Potenza si prepara con un 4-3-3. Alastra sarà il portiere, mentre Novella, Milesi, Verrengia e Burgio formeranno la difesa. Davanti a loro a centrocampo, Felippe, Ferro e Castorani, mentre in attacco, D’Auria, Caturano e Schimmenti cercheranno di scardinare la difesa avversaria.

DIRETTA TURRIS POTENZA, LE QUOTE

Come ovvio vista la situazione di classifica per la diretta Turris Potenza i siti di scommesse prevedono un esito piuttosto scontato. Nonostante lo svantaggio della trasferta infatti il Potenza è favoritissimo con quote che vanno da 1.10 a 1.20. La vittoria della Turris al contrario è quotata a circa 14.00, mentre il pareggio oscilla da 5.50 a 7.50