VIDEO MONOPOLI TURRIS: COSA E’ SUCCESSO?

Video Monopoli Turris che racconta la vittoria importante dei pugliesi che salgono sempre di più delle zone alte della classifica. Con questo successo il Monopoli approda quota 38, rimanendo ancorati al secondo posto con solo due punti di distanza dal Benevento primo. La partita viene decisa dalle reti che porto la firma di Angileri, nel primo tempo, e Grandolfo con una doppietta nella seconda frazione. Lo sblocco dopo appena sette minuti il difensore con un ottimo stacco di testa mettendo alle spalle di Marcone. Monopoli che sfiora più volte il raddoppio senza però riuscirci.

Ottima azione da parte il centrocampista ex Perugia Falzerano che riesce a servire il 99 Bruschi. L’attaccante va dritto in porta ma trova il petto di Grandolfo che senza pensarci un momento spedisce la palla in rete. Pioggia di cambi da ambo i lati al fine di cambiare le carte in campo. Calcio d’angolo per i Monopoli battuto da Bulevardi. Pallone respinto dall’ottima chiusura di Ricci che salta più alto di tutti. Succede di tutto in campo con ben due espulsioni nel giro di due minuti. Rosso per capitan Esempio, reo di aver commesso fallo sull’attaccante Bruschi lanciato in porta. Un secondo giallo e rosso anche per l’autore del gol Angileri. Chiude Grandolfo con il tris.

VIDEO MONOPOLI TURRIS: GOL E HIGHLIGHTS