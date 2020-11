Diretta Turris Potenza/ Streaming video tv: l’esordio di Capuano (Serie C)

DIRETTA TURRIS POTENZA: PADRONI DI CASA FAVORITI

Turris Potenza, in diretta dallo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 8 novembre 2020, per la nona giornata del girone C della Serie C. Dobbiamo osservare che la diretta di Turris Potenza si presenta ricca di temi d’interesse su entrambi i fronti. La Turris arriva dalla bellissima vittoria per 2-4 sul campo della Casertana, un derby campano che ha lanciato la neopromossa squadra di mister Fabiano nelle posizioni di alta classifica, dunque certamente la Turris cercherà di confermarsi per consolidare la propria posizione in zona playoff. Dall’altra parte invece abbiamo un Potenza che, dopo il pirotecnico pareggio per 4-4 contro la Cavese, il quale ha confermato una complicata posizione di classifica, ha deciso per l’esonero di Somma chiamando al suo posto Capuano come nuovo allenatore. Domenica scorsa ci sono stati 14 gol nelle partite di Turris e Potenza: ci divertiremo anche oggi?

DIRETTA TURRIS POTENZA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Turris Potenza non sarà disponibile, tuttavia dobbiamo sottolineare il fatto che la diretta streaming video su Eleven Sports, casa della Serie C ormai da diverse stagioni, sarà disponibile in chiaro per tutti come da accordi presi dalla Lega Pro nelle scorse settimane in risposta al momento che stiamo vivendo, che impedisce ai tifosi di andare allo stadio per vedere dal vivo le partite.

PROBABILI FORMAZIONI TURRIS POTENZA

Dando uno sguardo alle probabili formazioni di Turris Potenza, ecco che i padroni di casa potrebbero dare fiducia al 4-3-3 con Abagnale in porta; difesa a quattro con Esempio, Rainone, Di Nunzio e Loreto da destra a sinistra; Romano, Signorelli e Franco possibili titolari nel terzetto di centrocampo della Turris così come Giannone, Persano e De Dalt, che potrebbero invece formare il tridente d’attacco. Per il Potenza pesa l’incognita del cambio di allenatore, per ora restiamo su un 4-2-3-1 con Marchegiani in porta; difensori Coccia, Conson, Di Somma e Panico; Sandri e Coppola a formare la coppia mediana; Diogo Pinto, Baclet e Compagnon a comporre invece il terzetto sulla trequarti a sostegno del centravanti Cianci.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Turris Potenza secondo le quote dell’agenzia Snai, che vede favoriti i padroni di casa. Il segno 1 infatti è quotato a 2,05, mentre poi si sale a quota 3,20 in caso di pareggio (segno X) e fino a 3,50 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio del Potenza.



