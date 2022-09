Diretta Turris Taranto/ Streaming video tv: esordio per mister Capuano (Serie C)

DIRETTA TURRIS TARANTO: PADRONI DI CASA FAVORITI!

La diretta di Turris Taranto, inserita nel palinsesto del turno infrasettimanale valido per la terza giornata del campionato di Serie C per quel che concerne il Girone C, mette di fronte due squadre che stanno vivendo un momento molto diverso. I padroni di casa, infatti, in questo avvio di campionato hanno collezionato quattro punti, che li portano al quinto posto, nel gruppo immediatamente dietro a quello capolista. Gli ospiti, al contrario, non sono riusciti ad ottenere neanche un punto nelle due partite.

Allo Stadio Amerigo Liguori, a partire dalle 21.00, ci sarà dunque da un lato una squadra che perseguirà, dunque, l’obiettivo di dare seguito ai risultati positivi, mentre dall’altro lato una che punta a invertire la rotta. I risultati dello scorso turno dimostrano questo aspetto. La Turris infatti è reduce dalla vittoria contro la Juve Stabia, mentre il Taranto dal netto ko contro il Catanzaro.

TURRIS TARANTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Turris Taranto, valida per la terza giornata del campionato di Serie C, non verrà purtroppo trasmessa in televisione, in quanto né Rai Sport né Sky Sports hanno inserito il match nel suo palinsesto. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Turris Taranto esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI TURRIS TARANTO

Le probabili formazioni della diretta Turris Taranto, che andrà in scena in diretta questa sera, lasciano ancora qualche dubbio. I padroni di casa probabilmente cercheranno di confermare l’undici dello scorso turno, data la vittoria. Il tecnico Pasquale Paladino però dovrà valutare le condizioni fisiche di alcuni suoi giocatori in virtù degli impegni ravvicinati. È per questo motivo che qualche cambio potrebbe essere attuato. Questo il possibile 3-4-3: Perina; Frascatore, Di Nunzio, Manzi; Contessa, Haoudi, Acquadro, Ercolano; Leonetti, Santaniello, Giannone.

Per gli ospiti invece non è semplice dire cosa accadrà, dato che poche ore fa è stato accolto mister Eziolino Capuano, chiamato a sostituire in corsa Nello Di Costanzo. È da capire dunque quanto il nuovo tecnico sarà disposto a stravolgere, dato che ha avuto pochissimo tempo per conoscere la squadra. La sensazione è che opterà per dare continuità, almeno per ora. Questo dunque il possibile 3-5-2: Russo; Manetta, Antonini Lui, Granata; Romano, Mazza, Labriola, Guida, De Maria; Infantino, Tomassini.

QUOTE TURRIS TARANTO

Le quote diella diretta Turris Taranto, offerte dall’agenzia di scommesse Sisal, danno per favoriti i campani. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è proposta infatti a 1.67. Il successo degli ospiti, con il segno 2, si trova invece a 5.00. Il pareggio, con il segno X, è fissato infine a 3.40.

