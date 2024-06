DIRETTA UCRAINA BELGIO/ Video streaming Rai 2: non ci sono precedenti! (Europei 2024, 26 giugno)

DIRETTA UCRAINA BELGIO: I TESTA A TESTA

La diretta di Ucraina Belgio rappresenterà un interessante inedito: sarà anche curioso, ma le due nazionali prima d’ora non si sono mai affrontate nel corso della loro storia. Per quanto possa essere breve quella dell’Ucraina, è comunque un dato “strano”: in oltre trent’anni naturalmente ci sono state più e più occasioni nel corso delle qualificazioni, anche solo in amichevole e poi ovviamente nelle fasi finali dei grandi tornei, perché sia Ucraina che Belgio sono state abbastanza presenti in questo scenario. Invece, sarà una prima assoluta; ovviamente, anche il primo incrocio tra Sergiy Rebrov e Domenico Tedesco che sono in carica dallo scorso anno con le rispettive federazioni.

Il sito Transfermartk come sempre propone un confronto tra i valori delle rose e dei singoli calciatori, in questa ultima voce si rinnova idealmente il duello tra Oleksandr Zinchenko e Jérémy Doku che giocano rispettivamente per Arsenal e Manchester City – il terzino ucraino è un ex Citizens, come noto – e secondo il portale di cui sopra sono i due calciatori più preziosi, rispettivamente con un valore di 38 milioni e 65 milioni di euro. Ora però la cosa più interessante sarà scoprire quello che succederà nella diretta di Ucraina Belgio, un’interessante prima volta che vale tanto, un ottavo di finale agli Europei 2024. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA UCRAINA BELGIO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Si potrà seguire in chiaro la diretta tv di Ucraina Belgio, la partita degli Europei 2024 verrà trasmessa su Rai Due e quindi sarà a disposizione di tutti anche in mobilità, attivando l’applicazione Rai Play o visitando direttamente questo sito. Gli abbonati alla televisione satellitare hanno la possibilità di assistere a tutti i match della competizione: questo viene trasmesso su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K (numeri 202 e 213 del decoder) ma anche su Sky Sport 252, e naturalmente in diretta streaming video Ucraina Belgio con l’applicazione Sky Go che, come noto, non comporta costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI UCRAINA BELGIO

SI PARTE DA UN GRANDE EQUILIBRIO!

La diretta di Ucraina Belgio viene affidata all’arbitro inglese Anthony Taylor, ed è una partita vitale per chiudere il girone E agli Europei 2024: in programma alle ore 18:00 di mercoledì 26 giugno presso la MHP Arena di Stoccarda, mette a confronto due nazionali a quota 3 punti in classifica ma con anche le altre due che hanno la stessa graduatoria, dunque saranno 90 minuti di straordinaria intensità e tensione. Al momento il Belgio è secondo nel girone grazie al 2-0 rifilato alla Romania: a Domenico Tedesco quindi serve un pareggio per confermare questo status ma chiaramente può ancora arrivare primo, con vittoria e pareggio nell’altro match.

All’Ucraina potrebbe bastare il pareggio, ma sarà così solo se una tra Slovacchia e Romania si prenderà il successo: in caso contrario, per differenza reti, il punto lascerà la nazionale gialloblu all’ultimo posto e dunque eliminata dagli Europei 2024, inevitabile che a fare la differenza sarà stato nel caso l’incredibile 0-3 subito dai rumeni in una partita dominata per possesso palla ma molto poco concreta sotto porta. Adesso noi scopriremo cosa succederà nella diretta dell’attesissima Ucraina Belgio, ma nelle ore che ci separano dal calcio d’inizio approfondiamone i temi principali iniziando come sempre dalle probabili formazioni che ci aspettiamo di vedere sul terreno di gioco della MHP Arena.

PROBABILI FORMAZIONI UCRAINA BELGIO

Verso la diretta di Ucraina Belgio ipotizziamo che Sergiy Rebrov voglia confermare il 4-3-3 che ha ribaltato la Slovacchia: in porta è stato promosso titolare Trubin, davanti a lui conferma per Zabarnyi e Matvienko con Tymchyk terzino destro e Zinchenko messo a sinistra, a centrocampo quindi Sudakov e Shaparenko viaggiano per un’altra maglia sulle mezzali mentre davanti alla difesa si apre il ballottaggio tra Stepanenko, prima di andare in Germania certo del posto, e Brazhko che lo ha degnamente sostituito nella seconda partita del girone. Nel tridente offensivo ecco invece Yarmolenko e Mudryk sulle corsie, Dovbyk come centravanti resta in vantaggio su Yaremchuk che è anche diffidato.

Il Belgio a proposito dovrà fare a meno di Lukébakio, dunque Domenico Tedesco potrebbe riproporre Trossard a destra oppure scommettere sul tandem Openda-Romelu Lukaku, certa comunque la presenza di De Bruyne sulla trequarti e anche Doku dovrebbe avere la maglia garantita a sinistra. A centrocampo Tielemans sarà confermato dopo il gol segnato alla Romania, con lui dovremmo vedere ancora Amadou Onana; poi in difesa il veterano Vertonghen farà coppia con Faes al centro, Casteels sarà il portiere e in qualità di terzini agiranno ancora una volta Castagne e Theate.

QUOTE E PRONOSTICO UCRAINA BELGIO

Le quote che l’agenzia Snai ha proposto sulla diretta di Ucraina Belgio disegnano un quadro nel quale i Diavoli Rossi partono con un evidente favore nel pronostico. Il segno 2 per la vittoria del Belgio vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 1,67 volte la giocata, mentre il segno 1 sul quale puntare per l’affermazione dell’Ucraina ha un valore che ammonta a 5,00 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto. Abbiamo infine il segno X per il pareggio: in questo caso il bookmaker vi premierebbe con una vincita equivalente a 4,00 volte l’importo investito.











