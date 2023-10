DIRETTA/ Ucraina Macedonia del Nord video streaming tv: precedenti a senso unico (Euro 2024, 14 ottobre 2023)

DIRETTA UCRAINA MACEDONIA DEL NORD: TESTA A TESTA

Si avvicina la diretta di Ucraina Macedonia del Nord, sinceramente non possiamo affermare che si tratti di una partita di grande tradizione, anche perché entrambi gli Stati sono diventati indipendenti solo negli anni Novanta, quindi ecco che le partite precedenti sono solamente sei, con un bilancio di ben quattro vittorie per l’Ucraina più un pareggio e una sconfitta. Per la Macedonia per di più questi due risultati positivi sono arrivati nelle prime due sfide, 0-0 nel 2003 e successo 1-0 nel 2004, in entrambi i casi in amichevole.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024, CLASSIFICHE/ Focus sul girone G! Diretta gol live score (14 ottobre)

In seguito è cominciata la striscia di quattro vittorie consecutive per l’Ucraina, a partire dai due incontri nelle qualificazioni per gli Europei 2016. Il match più significativo è quello di giovedì 17 giugno 2021, giocato infatti nella fase finale degli ultimi Europei e vinto per 2-1 dagli ucraini a Bucarest, infine c’è naturalmente la partita d’andata dell’attuale girone di qualificazione, una divertente vittoria per 2-3 dell’Ucraina in Macedonia del Nord nel match disputato venerdì 16 giugno scorso nei Balcani. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA MALTA/ Quote: chi giocherà sulle fasce? (qualificazioni Europei 2024)

UCRAINA MACEDONIA DEL NORD STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita tra Ucraina e Macedonia del Nord sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky, precisamente sul canale Sky Sport Calcio, incluso nella copertura Diretta Gol Euro 2024. Inoltre, sarà possibile seguire la partita in diretta streaming video tramite Now TV e Sky Go. Per farlo, è possibile scaricare le app ufficiali di queste piattaforme o accedere ai loro siti web utilizzando Smart TV o dispositivi mobili come computer, tablet, console o smartphone.

LA PRESENTAZIONE

Ucraina Macedonia del Nord, in diretta sabato 14 settembre 2023 alle ore 15.00 presso lo Stadion Letnà di Praga, sarà una sfida valida per la settima giornata delle qualificazioni UEFA a Euro 2024. L’Ucraina affronta questa partita dopo aver ottenuto un pareggio contro l’Inghilterra e subito una sconfitta di misura contro l’Italia a settembre. Attualmente, si trova a sette punti in classifica nel gruppo C delle qualificazioni per Euro 2024. Hanno anche il vantaggio di aver sconfitto i rivali di questa partita nella partita d’andata.

Video/ Italia Polonia U20 (1-0) gol e highlights: Terracciano decide l'incontro! (13 ottobre 2023)

La Macedonia del Nord, squadra che può evocare brutti ricordi per gli italiani dopo l’eliminazione inflitta nei play off di qualificazione per i Mondiali del 2022, si trova anch’essa a sette punti in classifica, lo stesso punteggio di Ucraina e Italia. Le due vittorie della Macedonia sono state ottenute contro il fanalino di coda del girone, Malta. Chi uscirà vittorioso da questo confronto potrebbe dunque giocarsi il secondo posto con l’Italia e il biglietto per Euro 2024.

PROBABILI FORMAZIONI UCRAINA MACEDONIA DEL NORD

Le probabili formazioni della diretta Ucraina Macedonia del Nord, match che andrà in scena allo Stadion Letnà di Praga. Per l’Ucraina, Sergei Rebrov schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bushchan; Konoplya, Zabarnyi, Kryvtsov, Mykolenko; Zinchenko, Stepanenko, Sudakov; Malinovskyi, Dovbyk, Mudryk. Risponderà la Macedonia del Nord allenata da Blagoja Milevski con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Siskovski; Manev, Musliu, Serafimov; Dimoski, Alimi, Ademi, Alioski; Bardhi; Miovski, Elmas.

UCRAINA MACEDONIA DEL NORD LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ucraina Macedonia del Nord, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida delle qualificazioni a Euro 2024. La vittoria dell’Ucraina con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo della Macedonia del Nord, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.75.











© RIPRODUZIONE RISERVATA