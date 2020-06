Diretta Udinese Atalanta/ Streaming video tv: Gotti e i friulani in bilico (Serie A)

Udinese Atalanta, partita diretta dal signor Di Bello, vale per la 28^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020 ed è in programma alle ore 19:30 di domenica 28 giugno: interessante sarà soprattutto stabilire se proseguirà il grande volo degli orobici che, sotto di due gol e dominati dalla Lazio nella prima mezz’ora, sono stati in grado di ribaltare il big match e ottenere una vittoria che blinda il quarto posto e li avvicina all’Inter in termini di terza posizione, che sarebbe una conferma dello scorso anno. Ormai la Dea non sorprende più, potrebbe infrangere il record di gol in singolo campionato di Serie A e continua per la sua meravigliosa strada, in attesa di provare a concretizzare il grande sogno europeo; l’Udinese invece ha ripreso dopo il lockdown con una sconfitta sanguinosa, battuta da un Torino che non vinceva da sei partite e ora costretta a rimontare in classifica per evitare che le squadre della zona retrocessione trovino ritmo. Allo stato attuale delle cose, i friulani sono pienamente coinvolti nella corsa per la salvezza; vedremo allora in che modo andranno le cose alla Dacia Arena nella diretta di Udinese Atalanta, ma per il momento possiamo fare una valutazione delle decisioni dei due allenatori valutando nel dettaglio le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Atalanta sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: appuntamento riservato in esclusiva ai clienti Sky, che potranno seguire la partita di Serie A su Sky Sport 253. In assenza di un televisore gli abbonati potranno rivolgersi al servizio Sky Go, applicazione che permette la visione della sfida in diretta streaming video e senza costi aggiuntivi, semplicemente utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE ATALANTA

Brutte notizie per Luca Gotti, che in Udinese Atalanta non potrà contare su De Paul e Mandragora: squalificato il primo e infortunato il secondo, dunque l’allenatore deve rivedere il suo centrocampo e piazzare Walace come playmaker davanti alla difesa e Jajalo al suo fianco. Conferma invece per Fofana sull’altra mezzala; i due laterali dovrebbero essere ancora una volta Stryger Larsen e Sema, nel settore arretrato si rivede Troost-Ekong che si prende la maglia di centrale con Rodrigo Becao e Nuytinck ai suoi lati, il portiere sarà ovviamente Musso mentre il tandem offensivo dovrebbe essere composto da Okaka e Lasagna. Gian Piero Gasperini potrebbe cambiare qualcosa rispetto a mercoledì: in difesa magari niente con Toloi e Djimsiti a supportare Palomino davanti a Gollini – anche se Caldara scalpita – a centrocampo torna Pasalic che, almeno inizialmente, potrebbe far tirare il fiato a Freuler che ha giocato due partite ravvicinate. Stesso discorso per Hateboer che può venire sostituito da Castagne, con Gosens che sarebbe confermato insieme a De Roon; sulla trequarti Ilicic potrebbe riavere il posto e affiancare Alejandro Gomez, Muriel è un ex di questa partita come Duvan Zapata e i due colombiani sono in ballottaggio per il posto da centravanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Udinese Atalanta ci viene in aiuto l’agenzia Snai, secondo cui la Dea è chiaramente favorita: come si poteva immaginare il segno 2 per il successo esterno ha un valore basso, precisamente di 1,50 volte la cifra che deciderete di investire. Alto invece il segno 1 che identifica la vittoria casalinga dei friulani, con la quale andreste a guadagnare 6,25 volte la giocata; il segno X, che come sempre regola l’ipotesi del pareggio, porta in dote una vincita che ammonta a 4,25 volte quello che metterete sul tavolo.



