Diretta Udinese Besiktas/ Risultato live: bella amichevole per Tudor

Udinese Besiktas è un’amichevole che la squadra friulana gioca venerdì 2 agosto, presso il Goldberg Stadium di Groedig: siamo in Austria e alle ore 18:00 scatta questa partita che vedrà come avversaria dell’Udinese una delle migliori realtà del calcio turco, che peraltro 48 ore più ardi sarà nuovamente in campo per giocare contro il Brescia. L’Udinese si avvicina alla nuova stagione a grandi passi: recentemente è stato in campo contro il Borussia Dortmund e ha perso nettamente, certo la caratura dell’avversaria era di tutto rispetto e un ko anche pesante poteva essere messo in conto. Vero è anche che i friulani erano caduti pure contro l’Al Hilal, e dunque Igor Tudor dovrà sicuramente sistemare qualche dettaglio per fare in modo che questa squadra si presenti ai nastri di partenza della prossima Serie A nel migliore dei modi. Nel frattempo possiamo valutare in che modo l’allenatore croato intenda affrontare questa amichevole di lusso, e dunque mentre aspettiamo la diretta di Udinese Besiktas parliamo nel dettaglio della formazione friulana.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Besiktas, salvo variazioni di palinsesto, potrebbe essere trasmessa sul canale tematico Udinews Tv che però sarà visibile soltanto in Friuli Venezia-Giulia, in Veneto e in alcune zone della provincia di Ferrara; tutti gli appassionati in loco dunque potranno eventualmente avvalersi anche del servizio di diretta streaming video, visitando il sito www.udinews.tv con apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE BESIKTAS

Valutiamo allora come Tudor potrebbe affrontare Udinese Besiktas: davanti al portiere, che sarebbe Scuffet in vantaggio su Nicolas, agiscono Rodrigo Becao, Nuytinck e Samir mentre avanzano sulla linea dei centrocampisti i due laterali, che potrebbero essere Ter Avest (in ballottaggio con Stryger Larsen) e Giuseppe Pezzella. A centrocampo possibile che Barak e Balic siano i due giocatori di riferimento, ma qui c’è abbondanza considerando anche il giovane Mamadou Coulibaly che scalpita per avere un ruolo centrale in questa squadra, oltre al nuovo arrivato Jajalo che ha già giocato in Serie A. Mandragora potrebbe avere nuovamente il ruolo di trequartista alle spalle dei due attaccanti; qui la concorrenza è nuovamente spietata, i titolari sulla carta sono Pussetto e Lasagna ma Nestorovski, appena arrivato dal Palermo, naturalmente si gioca ampiamente il posto e non vanno sottovalutati la crescita di Teodorczyk e il ritorno di Perica. Rosa ampia: sicuramente l’Udinese dovrà sfoltirla prima che il campionato di Serie A abbia inizio. (agg. di Claudio Franceschini)



