Diretta/ Udinese Bologna streaming video tv: i friulani non mollano (Primavera)

DIRETTA UDINESE BOLOGNA PRIMAVERA: EQUILIBRIO!

Udinese Bologna, in diretta sabato 25 febbraio 2023 alle ore 11.00 presso lo stadio Ammiraglio Diego Simonetti di Gemona del Friuli, sarà una sfida valida per la 21^ giornata del campionato Primavera 1. I friulani nonostante l’importante ritardo accumulato in classifica hanno dimostrato di non voler mollare con l’importante ultimo colpo esterno in casa del Frosinone, restando comunque ancora a 6 lunghezze di distanza dalla possibilità di disputare i play out.

Il Bologna invece grazie all’ultima vittoria interna contro il Verona ha riagganciato la zona play off, sesto posto che premia il buon momento dei felsinei che hanno messo in fila 5 risultati utili consecutivi, di cui 3 vittorie negli ultimi 4 impegni disputati. All’andata Bologna vincente di misura in casa contro l’Udinese, nel campionato Primavera le due squadre non si affrontano in Friuli dal 28 aprile 2018, in quell’occasione il confronto finì con uno spettacolare pareggio col punteggio di 3-3.

UDINESE BOLOGNA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Bologna Primavera verrà trasmessa su Sportitalia Solocalcio in diretta streaming video: come di consueto le modalità sono due – sempre con l’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone – la prima riguarda il sito www.sportitalia.com mentre per la seconda bisognerà installare l’app Sportitalia sui vostri device.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE BOLOGNA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Udinese Bologna Primavera, match che andrà in scena allo stadio Ammiraglio Diego Simonetti di Gemona del Friuli. Per l’Udinese, Jani Sturm schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Mosca, Guessand, Cocetta, Centis, Ulineia Buta, Iob, Russo, Zunec, Abdalla, Asante, Pejicic. Risponderà il Bologna allenato da Luca Vigiani con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Franzini; Wallius, Stivanello, Diop, Corazza; Bynoe, Maltoni, Rosetti; Ebone, Urbanski; Mmaee.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE UDINESE BOLOGNA PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Udinese Bologna, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria dell’Udinese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del Bologna, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.











