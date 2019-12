Video/ Cagliari Lazio (1-2): highlights e gol. Sardi beffati dopo il 90′ (Serie A)

Ottima vittoria in rimonta per i biancocelesti quella che si consumata ieri alla Sardegna arena nel posticipo della 16^ giornata di Serie A: come si vede nel video di Cagliari Lazio, la squadra di Inzaghi ha alla fine avuto la meglio col risultato di 2-1. E’ stata una vittoria costruita nel secondo tempo per gli aquilotti: al via è infatti il Cagliari di Maran ad andare in vantaggio con il gol di Simeone firmato al 78^ minuto con assist di Joao Pedro. I sardi spingono molto nel primo parziale di gara e anzi Strakosha è spesso costretto ad delle uscite miracolose: è dunque solo nella ripresa che assistiamo al rilancio della Lazio. Appena tornati in campo i biancocelesti si fanno subito pericolosi, ma dovremo attendere fin dopo il 90’ per il pareggio. La rete che riequilibra il risultato infatti arrivata al terzo minuto di recupero con una magia di Luis Alberto, mentre la rete della vittoria è di cinque minuti dopo a firma di Caicedo (che subito dopo viene ammonito). Il triplice fischio finale sancisce dunque il successo di Inzaghi, e i tre punti in palio lo rilanciano in classifica al terzo gradino con 36 punti.

IL TABELLINO

Cagliari Lazio 1-2 (1-0 pt)

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Cacciatore, Klavan, Pisacane, Lykogiannis; Nandez, Cigarini (35′ st Oliva), Ionita (38′ st Faragò); Nainggolan (49′ st Deiola); Joao Pedro, Simeone. A disp.: Aresti, Ciocci, Pinna, Mattiello, Pellegrini, Walukievicz, Cerri, Ragatzu. All.: Rolando Maran.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu (35′ st Caicedo); Lazzari, Milinkovic, Leiva (20′ st Cataldi), Luis Alberto, Lulic (11′ st Jony); Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, Parolo, Berisha, Marusic, André Anderson, Adekanye. All.: Simone Inzaghi

ARBITRO: Fabio Maresca (sez. di Napoli)

MARCATORI: 8′ pt Simeone (C), 48′ st Luis Alberto (L), 53′ st Caicedo (L)

NOTE: Ammoniti: Nandez, Klavan, Ionita, Pisacane (C); Luis Alberto, Cataldi, Caicedo (L). Recupero: 1′ pt, 8′ st.

VIDEO CAGLIARI LAZIO, HIGHLIGHTS E GOL





© RIPRODUZIONE RISERVATA