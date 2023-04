DIRETTA/ Udinese Cremonese streaming video tv: quello di oggi è il decimo incrocio

DIRETTA UDINESE CREMONESE: I TESTA A TESTA

Prima dell’inizio della partita in diretta Udinese Cremonese soffermiamoci ad analizzare i precedenti tra le due formazioni. Sono nove i match nella storia della Serie A tra friulani e grigio rossi, il bilancio sorride leggermente di più ai padroni di casa: 2 vittorie per l’Udinese, 6 pareggi e 1 vittoria per la Cremonese. Un grande equilibrio anche nelle reti realizzate: 14 gol per l’Udinese e 13 gol per la Cremonese.

Per la prima partita disputata tra queste due squadre bisogna risalire al 13 gennaio del 1985: lo storico registra in questa data una vittoria per 2-0 da parte dell’Udinese. La prima e unica vittoria della Cremonese è arrivata nella gara di ritorno di quel campionato: vittoria per 2-0. Infine, la gara d’andata di questo campionato risale al 30 ottobre 2022: pareggio a reti bianche. (Aggiornamento di MB)

UDINESE CREMONESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Cremonese non è prevista sui canali della nostra televisione, non essendo una delle partite selezionate per questa 31^ giornata di campionato. Ovviamente sappiamo bene che tutta la Serie A è fornita dalla piattaforma DAZN, che possiede i diritti per trasmettere i suoi match: di conseguenza la visione di Udinese Cremonese in diretta streaming video (a meno che abbiate a disposizione una smart tv dotata di connessione a internet) utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, e chiaramente dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

UDINESE CREMONESE: ULTIMA CHIAMATA PER LA CREMO

Udinese Cremonese, in diretta domenica 23 aprile 2023 alle ore 15.00 presso la Dacia Arena di Udine, sarà una sfida valida per la 31^ giornata del campionato di Serie A. Punti importanti in palio tra chi punta la zona sinistra della classifica e chi crede nelle poche chances salvezza rimaste.

L’Udinese condivide l’undicesimo posto con il Torino a quota 39 punti, frutto di nove vittorie, dodici pareggi e nove sconfitte. Nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta per 3-0 contro la Roma. La Cremonese, invece, è penultima con 19 punti, a -7 dalla salvezza. Due successi di fila per la formazione di Ballardini: 2-3 contro la Sampdoria e 1-0 contro l’Empoli. (Aggiornamento di MB)

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE CREMONESE

Sottil e Ballardini alle prese con gli ultimi dubbi di formazione, andiamo a scoprire i probabili undici della diretta Udinese Cremonese. Partiamo dai friulani, privi di Ebosse e Deulofeu. Il modulo è il solito 3-5-2: Silvestri, Becao, Bijol, Perez, Ehizibue, Lovric, Walace, Pereyra, Udogie, Success, Beto. Privi degli infortunati Chiriches e Ciofani, i grigiorossi recuperano Bianchetti dopo la squalifica. Lombardi in campo con il 3-4-1-2: Carnesecchi, Ferrari, Bianchetti, Lochoshvili, Sernicola, Meitè, Castagnetti, Valeri, Buonaiuto, Tsadjout, Dessers.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Udinese nettamente favorita sulla Cremonese secondo i bookmakers. Andiamo a conoscere le quote per le scommesse del match grazie a Eurobet: la vittoria dell’Udinese è a 1,73, il pareggio è quotato 3,75, mentre il successo della Cremonese è a 4,70. Passiamo adesso alle quote sul numero di reti: Under 2,5 a 1,95 e Over 2,5 a 1,77. Il Gol è dato a 1,70, mentre il No Gol è a 2,05.











