Diretta Udinese Milan/ Streaming video tv: Pioli a caccia dei tre punti (Serie A)

DIRETTA UDINESE MILAN: ROSSONERI PER IL PRIMATO

Udinese Milan sarà diretta dall’arbitro Francesco Fourneau della sezione AIA di Roma 1. La gara in programma sabato 11 dicembre alle ore 20:45 presso la Dacia Arena di Udine, è valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. L’Udinese è reduce dalla sconfitta di Empoli, partita persa con il punteggio di 3-1. La sconfitta del Castellani è costata la panchina a Luca Gotti, con il suo vice Gabriele Cioffi che ha preso la guida dei friulani ad interim. Situazione piuttosto difficile in casa bianconera, con una sola vittoria nelle ultime cinque giornate. L’Udinese è quattordicesima in classifica con 16 punti totalizzati.

Il Milan arriva alla trasferta di Udine, dopo una brillante vittoria per 2-0 sulla Salernitana. La squadra di Stefano Pioli, ha approfittato dello scivolone del Napoli contro l’Atalanta, per portarsi in solitaria al comando della classifica di Serie A. I rossoneri guidano la graduatoria con 38 punti, seguiti da Inter a 37 e dai partenopei che sono scivolati in terza posizione a 36. Il Milan quindi è in cerca dei tre punti per incrementare il primato. Nell’ultimo precedente tra le due compagini, giocato nella scorsa stagione, la gara si concluse in parità con il punteggio di 1-1. Al vantaggio di Becao per i friulani, rispose Kessié su rigore al 97′.

UDINESE MILAN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Udinese Milan sarà affidata a Sky Sport. La gara in questione rientra tra le tre partite a giornata che trasmette l’emittente satellitare. Ovviamente bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio per poter visionare il match. In alternativa, è possibile seguire la gara in diretta streaming video su DAZN. La piattaforma digitale detiene i diritti per la trasmissione di tutte le partite di Serie A, di cui 7 in esclusiva. Anche in questo caso bisogna disporre di un abbonamento. Inoltre è necessario avere una connessione ad internet ed un dispositivo mobile o una Smart Tv abilitati alla visione.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI UDINESE MILAN

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni di Udinese Milan, le quali scenderanno in campo per disputare la 17^ giornata di Serie A. In casa Udinese, l’allenatore ad interim Gabriele Cioffi, sembra intenzionato a proseguire con il modulo 4-4-2. Sarà ancora assente Pereyra, mentre rientrerà dalla squalifica Molina. Questa la probabile formazione titolare dei friulani, in vista della sfida con il Milan: Silvestri; Soppy, Perez, Nuytinck, Udogie; Molina, Arslan, Walace, Deulofeu; Beto, Success.

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, dovrà fare i conti con l’importante assenza di Rafael Leao, al suo posto dovrebbe esserci Messias. Per il resto classico 4-2-3-1 con Tonali e Kessié in mediana, Krunic sulla trequarti a sostegno dell’unica punta Ibrahimovic. Questa la probabile formazione del Milan per la trasferta di Udine: Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bakayoko; Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a vedere le quote per le scommesse della partita Udinese Milan di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Gara difficile per i padroni di casa, infatti un successo dell’Udinese, abbinato al segno 1 è quotato 4.00. Un eventuale pareggio tra le due squadre, associato al segno X viene proposto a 3.55. I favori dei pronostici sembrano sorridere al Milan, infatti il segno 2 viene presentato con una quota di 1.87.



