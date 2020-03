Diretta Udinese Fiorentina/ Streaming video tv: operazione rilancio per due (Serie A)

Udinese Fiorentina, domenica 8 marzo 2020 alle ore 18.00 presso la Dacia Arena di Udine, sarà una sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Si rialza il sipario in Friuli, anche se a porte chiuse, per due squadre che stanno provando ad allontanarsi dalla zona calda della classifica. L’Udinese non vince dal match all’inizio di gennaio contro il Sassuolo ed è reduce da 3 pareggi consecutivi, il vantaggio sul terzultimo posto va tarato anche alla luce dei recuperi da effettuare e ai bianconeri dei punti in più non possono che fare comodo. Lo stesso vale però per i viola di Beppe Iachini, che prima dello stop per l’emergenza Coronavirus avevano pareggiato in casa contro il Milan dopo la goleada inflitta a domicilio alla Sampdoria, un risultato che ha regalato grande tranquillità in chiave salvezza. La zona Europa League è ancora lontana e alla Fiorentina servirebbe un filotto di vittorie per provare ad essere competitiva per l’obiettivo europeo. Nel match d’andata Fiorentina vincente di misura sull’Udinese, 1-0 con un gol decisivo di Milenkovic; ora non resta che andare a vedere quello che succederà nella diretta di Udinese Fiorentina, aspettando la quale possiamo valutare le scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Fiorentina si potrà seguire in esclusiva sul satellite: tutti gli abbonati Sky potranno infatti collegarsi al canale numero 202 di Sky Sport Serie A, con la possibilità di seguire anche in diretta streaming video via internet l’incontro. Questo sarà possibile collegandosi tramite pc al sito skygo.sky.it, oppure con l’applicazione SkyGo tramite smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE FIORENTINA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Udinese Fiorentina, domenica 8 marzo 2020 alle ore 18.00 presso la Dacia Arena di Udine, sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. L’Udinese allenata da Gotti dovrebbe scegliere il 3-5-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Zeegelaar; Okaka, Lasagna. La Fiorentina guidata in panchina da Iachini sarà chiamata a rispondere con un 3-5-2 così disposto sul rettangolo verde: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Igor; Chiesa, Vlahovic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote proposte dall’agenzie di scommesse Snai per chi vorrà puntare sul match tra Udinese e Fiorentina. La vittoria della formazione di casa viene offerta a una quota di 3.00, mentre l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.20 e la vittoria in trasferta viene quotata a 2.40. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzato nel complesso dalle due formazioni nel corso dell’incontro, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 2.10, la quota per l’under 2.5 viene invece proposta a 1.70.



