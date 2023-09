DIRETTA UDINESE FROSINONE/ Video streaming tv: ci sono appena 5 precedenti (Serie A, 2 settembre 2023)

DIRETTA UDINESE FROSINONE: I TESTA A TESTA

Siamo sempre più vicini alla diretta di Udinese Frosinone, dunque possiamo raccontare di una partita i cui precedenti sono inevitabilmente pochini. Appena cinque in totale: numero dispari perché nell’agosto 2017 i friulani avevano vinto in casa, per 3-2, in un terzo turno di Coppa Italia. Per il resto gli incroci sono relativi alle due stagioni in cui il Frosinone ha giocato in Serie A: il bilancio ci racconta di tre vittorie dell’Udinese, un pareggio e una vittoria ciociara, che però è maturata in casa (nel marzo 2016 con il risultato di 2-0, marcatori Daniel Ciofani e Leonardo Blanchard con una rete per tempo).

Se parliamo delle partite disputate in Friuli, l’Udinese ha fatto percorso quasi netto: due vittorie e un pareggio (nel dicembre 2018), per trovare l’unica affermazione che i bianconeri abbiano timbrato in campionato nel loro stadio dobbiamo tornare al primo incrocio di sempre tra queste due squadre. Era fine ottobre 2015: in panchina sedevano rispettivamente Stefano Colantuono e Roberto Stellone, il gol decisivo (ironia della sorte) lo aveva segnato un ex Frosinone come Francesco Lodi, con la specialità della casa ovvero il calcio di punizione. (agg. di Claudio Franceschini)

UDINESE FROSINONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta del match Udinese Frosinone sarà disponibile in esclusiva su Dazn. Per guardare la partita in televisione, dunque, occorrerà aprire l’app ufficiale della piattaforma o, in caso di tv di vecchia generazione, utilizzare uno dei dispositivi disponibili per trasmettere il segnale (Google Chromecast, Amazon TV Fire Stick, TIM VISION, console PlayStation o X Box).

LA PRESENTAZIONE

Udinese Frosinone, in diretta sabato 2 settembre 2023 alle ore 18.30 presso la “Dacia Arena” di Udine, sarà una sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie A. Match che si presenta di fondamentale importanza per entrambe le compagini: da un lato i friulani, reduci dal buon pareggio di Salerno ma con un solo punto in classifica; dall’altro i ciociari, sconfitti all’esordio dai campioni d’Italia del Napoli ma capaci di vincere sul campo amico contro una big come l’Atalanta. La formazione allenata da Di Francesco, rinforzata negli ultimi giorni di mercato, venderà cara la pelle anche in Friuli in cerca del secondo successo di fila.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE FROSINONE

Le probabili formazioni della diretta Udinese Frosinone, match che andrà in scena alla “Dacia Arena” di Udine. Per i bianconeri qualche incertezza relativa all’undici di partenza: mister Sottil sceglierà il collaudato 3-5-2 ma le corsie laterali rappresentano un rebus. Non saranno, infatti, disponibili Ebosse, Masina, Ehizibue e Deulofeu, oltre al portiere Padelli. Toccherà, quindi, a due tra Ebosele, Zemura e Kamara presidiare le fasce. In avanti coppia formata da Thauvin e Lucca. Per Di Francesco, invece, grande incertezza tra i pali: Turati torna a disposizione dopo la squalifica ma non è scontato che Cerofolini venga relegato in panchina. Un punto interrogativo anche nel reparto offensivo dove Baez potrebbe far posto al neo arrivato Soulé.

UDINESE FROSINONE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Udinese Frosinone, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria dei padroni di casa con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo dei ciociari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.











