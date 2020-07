Diretta Udinese Genoa/ Streaming video tv: è sfida salvezza (Serie A)

Udinese Genoa, in diretta dalla Dacia Arena-stadio Friuli di Udine, si gioca alle ore 19.30 di questa sera, domenica 5 luglio 2020, per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Dobbiamo senza dubbio presentare Udinese Genoa come una delicata sfida salvezza tra due squadre che, al di là di una piccola differenza in classifica, dovranno ancora duramente lottare per conquistare la permanenza nel massimo campionato anche per la prossima stagione. Il turno infrasettimanale ha riservato due sfide contro le big: l’Udinese infatti ha giocato con la Roma cogliendo una fondamentale vittoria, mentre il Genoa aveva ospitato a Marassi la Juventus. Adesso è invece la volta di uno scontro diretto che naturalmente potrebbe avere un’incidenza ancora maggiore sui destini delle squadre di Luca Gotti e Davide Nicola: chi vince potrà tirare un respiro di sollievo (anche se il cammino resta lungo), chi perde sarà davvero nei guai, un pareggio cambierebbe ben poco e solo fra qualche settimana capiremo se anche un punto potrebbe tornare comodo nella lunga battaglia per la salvezza, resa ancora più complicata da un calendario così fitto, che per le piccole non è un fatto abituale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE UDINESE GENOA

La diretta tv di Udinese Genoa sarà garantita questa sera in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport. Questo significa che pure la diretta streaming video sarà riservata esclusivamente agli abbonati Sky, tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE GENOA

Un primo dato da considerare per le probabili formazioni di Udinese Genoa è che il Grifone ha avuto ben due giorni di riposo in più prima di questa partita, dettaglio da non sottovalutare nella bollente estate del calcio italiano. Ecco dunque che per Luca Gotti sarà particolarmente importante dosare le forze e chi è partito dalla panchina giovedì sera all’Olimpico potrebbe avere qualche speranza in più di essere titolare stasera, in una partita forse ancora più importante per i destini stagionali dell’Udinese: sicuramente le scelte erano state fatte pensando ad entrambe le partite, perché dosare le forze è essenziale in questo momento. Nel Genoa pesa invece la squalifica di Schone, che potrebbe essere sostituito da Lerager. In attacco si candidano a titolari Pandev e Sanabria, ma dobbiamo ricordare che Pinamonti è certamente l’attaccante più in forma del Grifone in questo momento, mentre sulla fascia destra è possibile un ballottaggio Ghiglione-Barreca.

PRONOSTICO E QUOTE

Osserviamo infine che il pronostico di Udinese Genoa secondo le quote offerte da Snai appare abbastanza equilibrato, con un leggero favore ai padroni di casa friulani: il segno 1 infatti è quotato a 2,45, mentre il segno 2 vale 3,00. Infine, sia pure di poco, il pareggio sarebbe l’ipotesi più remunerativa valendo il segno X 3,20 volte la posta in palio.



