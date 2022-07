DIRETTA UDINESE ILIRIA LJUBLJANA/ Video streaming tv: l’incrocio mancato

DIRETTA UDINESE ILIRIA LJUBLJANA: L’INCROCIO MANCATO

Verso la diretta di Udinese Iliria Ljubljana, spendiamo qualche parola sul fatto che l’avversaria dell’Udinese avrebbe dovuto essere lo Schalke 04, reduce dalla promozione in Bundesliga dopo avere passato un solo anno nel “purgatorio” della Serie B tedesca (Zweite Bundesliga), chiuso al primo posto in classifica per tornare nel migliore dei modi nel massimo campionato, sicuramente il palcoscenico più adeguato per chi ha vinto nella sua storia ben sette campionati, anche se tutti prima dell’istituzione della Bundesliga, più cinque Coppe di Germania, una Coppa di Lega tedesca e una Supercoppa di Germania, una Coppa UEFA e due Coppe Intertoto.

Il confronto con il calcio tedesco è comunque il filo conduttore per l’estate dell’Udinese: ieri la partita contro l’Union Berlino e giovedì ci sarà un test ancora più prestigioso, contro il Bayer Leverkusen. Curiosità: i bianconeri giocheranno tantissimo in questo periodo, ci saranno poi altre amichevoli contro la Nazionale del Qatar, il Paphos e il Chelsea. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA UDINESE ILIRIA LJUBLJANA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

La diretta tv di Udinese Iliria Ljubljana sarà garantita in esclusiva su Udinese Tv, canale 12 del digitale terreste in Friuli Venezia Giulia, mentre non possiamo indicarvi una diretta streaming video più generale. Per il resto, il sito Internet e i profili social ufficiali della società friulana saranno un punto di riferimento indispensabile.

UDINESE ILIRIA LJUBLJANA: NUOVO TEST PER I BIANCONERI!

Udinese Iliria Ljubljana, in diretta alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, domenica 17 luglio 2022, presso il Dolomitenstadion di Lienz, in Austria, sarà una nuova amichevole per l’Udinese di Andrea Sottil, nuovo allenatore al posto di Gabriele Cioffi, che nello scorso campionato ha condotto i friulani a una tranquilla salvezza. Il debutto stagionale era stato contro il Rapid Lienz, ieri il primo confronto con il calcio tedesco aveva messo l’Udinese a confronto con l’Union Berlino e oggi la diretta di Udinese Iliria Ljubljana ci offrirà un’altra partita, anche se organizzata in fretta, perchè oggi l’avversario avrebbe dovuto essere lo Schalke 04.

Le indicazioni che potranno emergere dalla diretta di Udinese Iliria Ljubljana saranno in ogni caso stuzzicanti, fermo restando che bisognerà tenere conto anche del fatto che si tratterà della seconda amichevole nello spazio di 24 ore, per cui l’impegno sarà assai probante alla metà di luglio, nel bel mezzo della preparazione estiva verso il prossimo campionato di Serie A. Che cosa ci dirà la diretta di Udinese Iliria Ljubljana?

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE ILIRIA LJUBLJANA

Le probabili formazioni della diretta Udinese Iliria Ljubljana naturalmente saranno fortemente condizionate dalla partita di ieri pomeriggio contro l’Union Berlino. Chi ha giocato meno ieri potrebbe trovare più spazio oggi, magari mister Andrea Sottil ha anche fatto scelte precise per testare in particolare alcuni aspetti in una oppure l’altra partita, considerando pure che sono entrambi test di spessore.

Spesso in casi di partite amichevoli in giorni consecutivi una sfida è di alto livello e l’altra decisamente più semplice, invece l’Udinese si sta regalando un weekend di lusso e allora sarà molto interessante che cosa cambierà oggi Andrea Sottil rispetto all’incontro di ieri, anche se naturalmente l’accoppiata Union Berlino-Schalke 04 sarebbe stata più indicativa, mentre con l’Iliria Ljubljana già si scende di livello.











