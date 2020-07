Diretta Udinese Juventus/ Streaming video tv: verso lo scudetto (Serie A)

Udinese Juventus, in diretta dallo stadio Friuli-Dacia Arena di Udine questa sera, giovedì 23 luglio 2020 alle ore 19.30, è in programma come primo posticipo per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. Dobbiamo evidenziare che la diretta di Udinese Juventus mette di fronte due squadre ormai vicine ai rispettivi traguardi, cioè la salvezza per l’Udinese e lo scudetto per la Juventus. Anzi, per Maurizio Sarri il titolo è ormai di fatto in tasca dopo la vittoria contro la Lazio di lunedì sera, dunque dal punto di vista delle motivazioni la bilancia potrebbe pendere dalla parte dei friulani di Luca Gotti, ancora alla ricerca di qualche punto (oltre che di un risultato di prestigio) dopo la sconfitta in extremis a Napoli. Per i bianconeri con lo scudetto sul petto la motivazione principale potrebbe essere quella di zittire le critiche su un gioco poco convincente e su qualche passaggio a vuoto di troppo, aspetti che in campionato salvo crolli clamorosi non dovrebbero più incidere, ma che effettivamente destano qualche preoccupazione nella Vecchia Signora pensando all’ormai imminente ritorno della Champions League…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE UDINESE JUVENTUS

La diretta tv di Udinese Juventus sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: nello specifico tutti gli abbonati potranno rivolgersi a Sky Sport Serie A, il canale numero 202 del loro decoder. Inoltre ci sarà anche la possibilità di seguire la partita tramite il servizio di diretta streaming video garantito dall’applicazione Sky Go che, senza costi aggiuntivi, si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE JUVENTUS

Analizziamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Udinese Juventus. Luca Gotti dovrebbe schierare i bianconeri di casa con il 3-5-2 che prevede Musso in porta e davanti a lui Becao, De Maio e Nuytinck nella linea difensiva a tre, mentre a centrocampo De Paul agirà da regista, affiancato dalle mezzali Stryger Larsen e Fofana e dagli esterni Ter Avest e Sema. Italiani solo in attacco, dove l’Udinese proporrà la coppia Okaka-Lasagna. Nella Juventus ecco invece la squalifica di Bonucci, di conseguenza dovremmo avere Rugani al fianco di De Ligt davanti a Szczesny, con Cuadrado e Alex Sandro terzini per completare la difesa a quattro. In cabina di regia ecco Pjanic affiancato da Bentancur e uno fra Rabiot e Matuidi, infine in attacco dovremmo vedere il tridente composto da Bernardeschi al fianco dei “soliti” Dybala e Cristiano Ronaldo.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico di Udinese Juventus secondo le quote offerte dall’agenzia Snai sono comprensibilmente favorevoli ai campioni d’Italia, infatti la quota è pari a 1,63 per il segno 2, mentre poi si sale a 4,00 già in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 5,25 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di successo dell’Udinese alla Dacia Arena.



