DIRETTA ATALANTA LAZIO PRIMAVERA: GRANDE SFIDA!

Siamo arrivati alla diretta Atalanta Lazio Primavera, una partita che ci farà compagnia alle ore 14:30 di domenica 1 settembre e che rappresenta una sorta di big match, al netto di quella che è l’attuale situazione nel campionato Primavera 1 2024-2025 che arriva alla terza giornata. L’Atalanta infatti deve ancora carburare, perché dopo la sconfitta interna contro la Cremonese all’esordio ha ottenuto un pareggio, contro i campioni del Sassuolo, dunque va ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale e vuole evitare di dover fare una grande rimonta come lo scorso anno.

Dall’altra parte arriva invece una Lazio fin qui perfetta: prima il blitz di Empoli, poi la vittoria in rimonta contro l’Inter, dunque punteggio pieno per i giovani biancocelesti che, dopo l’ottima annata da neopromossi, puntano ora a tornare ai giorni gloriosi di Alberto Bollini e Simone Inzaghi. Sarà molto interessante scoprire quello che succederà tra poche ore nella diretta Atalanta Lazio Primavera, mentre aspettiamo che si giochi proviamo a fare qualche rapida considerazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

COME VEDERE LA DIRETTA ATALANTA LAZIO PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO TV

Naturalmente per la diretta tv di Atalanta Lazio Primavera vi dovrete riferire a Sportitalia, l’emittente che si occupa di mandare in onda l’intero programma del campionato Primavera 1: va comunque specificato che alcune di queste partite saranno fornite in televisione al numero 60 del digitale terrestre (quindi in chiaro), mentre altre vista l’eventuale contemporaneità degli eventi verranno garantite soltanto in diretta streaming video, attraverso il sito sportitalia.com oppure la relativa applicazione, da installare e attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ATALANTA LAZIO PRIMAVERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Nella diretta Atalanta Lazio Primavera la giovane Dea va in campo con il 3-5-2: in porta gioca Torriani, davanti a lui dovremmo vedere una difesa composta da Tornaghi, Maffessoli e Ramaj mentre a fare da laterali sulla linea di centrocampo ecco Ghezzi a destra e Bonsignori a sinistra, zona di mezzo invece destinata a Riccio con la collaborazione di Steffanoni e Gariani. Per quanto riguarda il reparto avanzato, i due giocatori che dovrebbero avere la maglia da titolare nella diretta Atalanta Lazio Primavera sono Capac e Henry Camara.

Conferme per la Lazio Primavera, con un 4-3-3 nel quale però, visti i gol decisivi contro l’Inter, Serra e D’Agostini sono in competizione con D’Agostini per la maglia da centravanti, sugli esterni del tridente invece dovrebbero agire Mahamadou Balde e Cuzzarella (favorito su Gelli) con un centrocampo nel quale Nazzaro sarà affiancato dalle mezzali Di Tommaso e Cristo Muñoz. In diesa ecco invece Petta e Bordon come centrali a protezione di Renzetti, Zazza il terzino destro e Milani che opera sulla fascia sinistra del campo.