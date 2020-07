Diretta Udinese Lazio/ Streaming video DAZN: Simone Inzaghi vuole crederci (Serie A)

Udinese Lazio si gioca in diretta dalla Dacia Arena, alle ore 21:45 di mercoledì 15 luglio: partita che rientra nel programma della 33^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020. I biancocelesti cercano ancora l’assalto allo scudetto, ma le ultime partite hanno forse spezzato il sogno: tre sconfitte consecutive, le ultime due subite in rimonta contro Lecce e Sassuolo e zero punti che hanno fatto malissimo alla squadra di Simone Inzaghi, una di quelle che hanno maggiormente risentito del lungo stop e della ripresa estiva dopo il lockdown. Adesso però la Lazio ha l’obbligo di provare a vincere quante più gare possibile e valutare alla fine quale sarà la sua posizione, perché almeno il secondo posto sarebbe da prendere e poi non si potrà mai dire se arriveranno altre sorprese.

L’Udinese deve ancora fare i conti con la salvezza: è sicuramente in una posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza grazie ai colpi di Roma e Ferrara, ma domenica ha sprecato un match point facendosi battere in casa dalla Sampdoria, e dunque deve ancora macinare qualche chilometro per tagliare il traguardo. Vedremo quello che succederà nella diretta di Udinese Lazio; aspettando il calcio d’inizio della partita, analizziamo meglio le scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

Luca Gotti si dispone per Udinese Lazio con il consueto 3-5-2, nel quale potrebbe tornare titolare Okaka che giocherebbe una sorta di derby personale, e che sarebbe affiancato a Lasagna. A centrocampo De Paul e Fofana sono confermati come mezzali, da valutare l’impiego di Walace al centro della linea perché Jajalo è un concorrente interno parecchio insidioso, sulle corsie laterali invece i soliti ballottaggi Stryger Larsen-Ter Avest per la destra e Sema-Zeegelaar per la sinistra. In difesa, a protezione di Musso, ci sarà Troost-Ekong a comandare la linea; Nuytinck dovrebbe essere in campo, il che dunque apre il testa a testa tra Samir e Rodrigo Becao con De Maio terzo incomodo.

La Lazio ha perso come sappiamo anche Joaquin Correa, che corre per recuperare almeno per la Juventus ma difficilmente ce la farà: Simone Inzaghi conferma Caicedo al fianco di Immobile e una linea di centrocampo nella quale Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto saranno le mezzali, ma Lucas Leiva può tornare titolare scalzando Parolo come metronomo davanti alla difesa. Manuel Lazzari e Jony sono scelte quasi obbligate per la corsia (a sinistra se la può giocare anche Jordan Lukaku), in porta ci sarà Strakosha con Luiz Felipe, Acerbi e Stefan Radu che sono in vantaggio netto sulla concorrenza per occupare le caselle della linea difensiva.

Nel pronostico di Udinese Lazio sono chiaramente i biancocelesti a partire favoriti, ma per l’agenzia Snai comunque la partita della Dacia Arena è equilibrata: vale 2,05 volte la puntata il segno 2 per la vittoria esterna, il segno 1 che identifica il successo friulano vi consentirebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 3,60 volte quello che avrete investito. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta invece in dote una vincita che ammonta a 3,45 volte la giocata con questo bookmaker.



