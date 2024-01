DIRETTA/ Udinese Lazio (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si comincia! (Serie A, 7 gennaio 2024)

DIRETTA UDINESE LAZIO (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta Udinese Lazio ha delle statistiche che rivelano alcuni elementi interessanti sia dal punto di vista storico che da quello delle attuali dinamiche delle squadre. Il risultato più frequente negli scontri tra Udinese e Lazio è stato 1-2, con ben 8 partite che si sono concluse con questo punteggio. Questo potrebbe indicare un certo equilibrio nelle partite tra le due squadre, con la Lazio spesso in vantaggio. Dal punto di vista delle statistiche relative ai minuti in cui le squadre segnano, emerge che l’Udinese realizza il 33% dei suoi gol nel periodo fra i minuti 46-60, rappresentando la percentuale più alta del campionato in questo specifico intervallo di tempo.

Ciò potrebbe indicare una propensione dell’Udinese a iniziare forte nella seconda metà delle partite. D’altra parte, la Lazio realizza il 24% dei suoi gol nei primi 15 minuti di gioco, indicando una propensione a iniziare le partite con intensità. Infine, il fatto che l’Udinese non abbia segnato in 3 delle 9 partite casalinghe di Serie A in questa stagione potrebbe rappresentare una sfida per la squadra nell’affrontare la Lazio, che storicamente ha dimostrato solidità difensiva. (agg. Gianmarco Mannara)

UDINESE LAZIO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Udinese Lazio sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN. Anche la diretta streaming Udinese Lazio sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco.

UDINESE LAZIO: RISULTATO INCERTO…

Udinese Lazio, in diretta domenica 7 gennaio 2024 alle ore 15.00 presso la Bluenergy Arena di Udine, sarà una sfida valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A. L’Udinese aveva inizialmente mirato a una salvezza tranquilla, ma il rendimento finora ottenuto rischia di complicare notevolmente i suoi piani. Attualmente, i friulani si trovano in lotta per evitare la retrocessione. La squadra di Cioffi, che ha preso il posto di Sottil, occupa la quindicesima posizione in classifica con 17 punti, con un margine di quattro punti sul terzultimo posto, che rappresenta la zona retrocessione. Nell’ultimo turno, l’Udinese ha ottenuto una vittoria significativa per 3-0 in casa contro il Bologna.

La Lazio aveva conseguito un ottimo risultato l’anno scorso, terminando al secondo posto, e ora punta a competere per il titolo. Maurizio Sarri è stato confermato sulla panchina. Tuttavia, il rendimento in campionato in questa prima parte della stagione è stato negativo, attestando la squadra al nono posto con 27 punti, a sei punti di distanza dalla zona Champions. Nell’ultimo turno, la Lazio ha ottenuto una vittoria per 3-1 in casa contro il Frosinone.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE LAZIO

Le probabili formazioni della diretta Udinese Lazio, match che andrà in scena alla Bluenergy Arena di Udine. Per l’Udinese, Gabriele Cioffi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Okoye; Perez, Kabasele, Ferreira; Ebosele, Payero, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra, Lucca. Risponderà la Lazio allenata da Maurizio Sarri con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni.

UDINESE LAZIO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Udinese Lazio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria dell’Udinese con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo della Lazio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.40.











